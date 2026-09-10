В Тюмени загорелась школа на площади 3,6 тысячи «квадратов»

Как отметили в ведомстве, загорелась кровля школы № 65 по всей площади.

«Огнеборцы ликвидировали открытое горение на площади 3 600 кв. м», - указали в МЧС.

Во время ЧП в здании не было людей, никто не пострадал.

Ранее в Москве произошло возгорание на складе с мебелью и покрышками, обрушилась кровля, обошлось без пострадавших, напоминает 360.ru.

