В Тюмени загорелась школа на площади 3,6 тысячи «квадратов»

Возгорание произошло в здании школы в Тюмени, огонь распространился на площади более 3 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает управление МЧС по Тюменской области.

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Как отметили в ведомстве, загорелась кровля школы № 65 по всей площади.

«Огнеборцы ликвидировали открытое горение на площади 3 600 кв. м», - указали в МЧС.

Во время ЧП в здании не было людей, никто не пострадал.

Ранее в Москве произошло возгорание на складе с мебелью и покрышками, обрушилась кровля, обошлось без пострадавших, напоминает 360.ru.

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ФОТО: ГУ МЧС России по Тюменской области
ТЕГИ:ПожарШколаТюмень

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