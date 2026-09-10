Из-за атаки БПЛА в Дагестане повреждены портовая инфраструктура и театр

Он отметил, что средства ПВО отразили атаку украинских БПЛА, все воздушные цели были уничтожены. Из-за падения обломков дронов возникли возгорания на портовой инфраструктуре в Махачкале, а также в Аварском музыкально-драматическом театре имени Гамзата Цадасы.

«Возгорания оперативно ликвидированы, жертв и пострадавших нет», - написал Щукин в мессенджере «Макс».

Ранее в Сочи набережная подверглась атаке украинских безэкипажных катеров, была повреждена инфраструктура пляжа, пострадали восемь человек, пишет 360.ru.

