Из-за атаки БПЛА в Дагестане повреждены портовая инфраструктура и театр
Портовая инфраструктура и театр пострадали в результате беспилотной атаки в Дагестане. Об этом сообщил врио главы региона Федор Щукин.
Он отметил, что средства ПВО отразили атаку украинских БПЛА, все воздушные цели были уничтожены. Из-за падения обломков дронов возникли возгорания на портовой инфраструктуре в Махачкале, а также в Аварском музыкально-драматическом театре имени Гамзата Цадасы.
«Возгорания оперативно ликвидированы, жертв и пострадавших нет», - написал Щукин в мессенджере «Макс».
Ранее в Сочи набережная подверглась атаке украинских безэкипажных катеров, была повреждена инфраструктура пляжа, пострадали восемь человек, пишет 360.ru.
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