Россия попросила Вьетнам сдать в аренду авиалайнеры

Как заявил глава Минтранса Андрей Никитин, соответствующие предложения направлено вьетнамским коллегам. Оно находится на рассмотрении. Министр заявил об «очень хорошей динамике» по турпотоку между странами по всем видам транспорта, а по перелетам «это рост практически в три раза по сравнению с прошлым годом».

Передача самолетов вьетнамских перевозчиков позволит расширить сотрудничество и увеличить авиасообщение между странами.

Также российская сторона предложила Вьетнаму рассмотреть возможность совместного формирования стратегических резервов топлива на территории этого государства Юго-Восточной Азии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

