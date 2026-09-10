Россия попросила Вьетнам сдать в аренду авиалайнеры

Власти России пытаются договориться с Вьетнамом о передаче авиакомпаниям самолетов вьетнамских перевозчиков в «мокрый» лизинг - в аренду вместе с экипажем и техобслуживанием, сообщает «Интерфакс».

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Как заявил глава Минтранса Андрей Никитин, соответствующие предложения направлено вьетнамским коллегам. Оно находится на рассмотрении. Министр заявил об «очень хорошей динамике» по турпотоку между странами по всем видам транспорта, а по перелетам «это рост практически в три раза по сравнению с прошлым годом».

Передача самолетов вьетнамских перевозчиков позволит расширить сотрудничество и увеличить авиасообщение между странами.

Также российская сторона предложила Вьетнаму рассмотреть возможность совместного формирования стратегических резервов топлива на территории этого государства Юго-Восточной Азии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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