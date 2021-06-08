Клиент всегда прав? Зачем Байден позвал Зеленского в Вашингтон

«Конечно, Байден на встречу к Зеленскому не поедет на Украину, но если тот хочет встретиться, он его приглашает к себе, ведь Украина является клиентом Соединенных Штатов. Кто-то из наших политиков, по-моему, это был Вячеслав Алексеевич Никонов, рассказал о количестве американских чиновников с дипломатическими паспортами в Киеве, он там насчитал порядка 3 тысяч человек. Вот 3 тысячи человек тесно сотрудничают во всех структурах, начиная от Минфина, заканчивая спецслужбами Украины, чему тут удивляться», - объяснил он.

По его словам, Зеленский обеспокоен отменой санкций в отношении «Северного потока-2» и хочет лично убедиться в том, что это не повлияет на взаимоотношения американской и украинской сторон.

«Судя по тому, что Зеленский выразил недовольство тем, что Соединенные Штаты отказались от санкций против «Северного потока-2», обсуждать будут именно это. Он вдруг забеспокоился, что его сдадут с потрохами, это беспокойство он хочет развеять. Я думаю, американская сторона тоже сделает вид, что ничего такого особенного не происходит», - рассказал собеседник НСН.

Рогулев подчеркнул, что Украина будет просить военной и финансовой поддержки в долг, но платить за это ей придется уже сейчас.