Клиент всегда прав? Зачем Байден позвал Зеленского в Вашингтон
Американист Юрий Рогулев объяснил НСН, почему Байден сам на Украину никогда не поедет.
Вопреки прогнозам экспертов встреча президента США Джо Байдена и его украинского коллеги Владимира Зеленского состоится летом. Об этом главы государств договорились в ходе телефонного разговора, состоявшегося накануне. Встреча должна состояться в Белом доме по возвращении Байдена из Европы. Тем самым, переговоры в Вашингтоне пройдут после запланированного на 16 июня саммита президента США и российского главы Владимира Путина в Женеве. Доктор исторических наук, директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ) Юрий Рогулев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, на что рассчитывает Зеленский и зачем эта встреча американской стороне.
«Конечно, Байден на встречу к Зеленскому не поедет на Украину, но если тот хочет встретиться, он его приглашает к себе, ведь Украина является клиентом Соединенных Штатов. Кто-то из наших политиков, по-моему, это был Вячеслав Алексеевич Никонов, рассказал о количестве американских чиновников с дипломатическими паспортами в Киеве, он там насчитал порядка 3 тысяч человек. Вот 3 тысячи человек тесно сотрудничают во всех структурах, начиная от Минфина, заканчивая спецслужбами Украины, чему тут удивляться», - объяснил он.
По его словам, Зеленский обеспокоен отменой санкций в отношении «Северного потока-2» и хочет лично убедиться в том, что это не повлияет на взаимоотношения американской и украинской сторон.
«Судя по тому, что Зеленский выразил недовольство тем, что Соединенные Штаты отказались от санкций против «Северного потока-2», обсуждать будут именно это. Он вдруг забеспокоился, что его сдадут с потрохами, это беспокойство он хочет развеять. Я думаю, американская сторона тоже сделает вид, что ничего такого особенного не происходит», - рассказал собеседник НСН.
Рогулев подчеркнул, что Украина будет просить военной и финансовой поддержки в долг, но платить за это ей придется уже сейчас.
«Он будет просить и военной помощи, и финансовой, они без этого не могут. Соединенные Штаты в этом смысле поступают всегда очень понятно, как в целом западные страны, которые используют политику кнута и пряника, они могут пряник, морковку предложить, но они не просто так это предлагают, то есть они альтруизмом не занимаются. Поэтому вся помощь Украине будет обставляться соответствующими условиями. Никогда безусловной помощи Соединенные Штаты не предоставляют, Украине придется чем-то платить – платить суверенитетом, платить самостоятельностью, платить позицией по каким-то вопросам, начиная от внутренней экономики – вплоть до тарифов на энергоносители, заканчивая другими вещами», - добавил он.
Ранее член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» предположил, что Зеленский в разговоре с американским коллегой также захочет поднять тему Крыма и Донбасса, но в США и без него понимают, как в реальности обстоят дела.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,1 млн+9 977 / сут.
Умерли
124 тыс.+379 / сут.
Выздоровели
4,8 млн+8 883 / сут.
- В США одобрили препарат для лечения болезни Альцгеймера впервые за 20 лет
- Солист «Иванушек International» стал дедушкой
- Смартфоны Huawei обновятся до HarmonyOS к середине следующего года
- В Госдуме назвали «вопиющей провокацией» законопроект Зеленского о коренных народах
- СМИ: Жириновский заочно поспорил с Путиным об обязательной вакцинации
- Власти Москвы отказались переименовывать улицу в честь Лужкова
- В России за сутки диагностировали 9 977 случаев коронавируса
- Путин заявил, что говорить о победе над коронавирусом еще рано
- Вице-мэр Бочкарёв: В Москве началось строительство двух станций Троицкой линии метро
- Депутат ЛДПР пожаловался Бастрыкину на Жириновского
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru