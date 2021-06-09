Путин заявил, что ему всегда есть о чем поговорить с Зеленским

Как отметил Путин в эфире телеканала «Россия 24», главам соседних государств «всегда есть о чем поговорить». При этом российский лидер подчеркнул, что украинская сторона в рамках возможной встречи двух президентов предлагала обсудить международную безопасность.

«Это, конечно, важный аспект ситуации в мире, международная безопасность для всех, в том числе и для России и Украины. Но мне думается, что в наших двусторонних отношениях столько накопилось проблем, что нужно было бы говорить об этом», — отметил Путин.

Российский президент добавил, что ему «не очень понятно», что Киев имел в виду под темами международной безопасности. По мнению Путина, Украина как участник международного общения имеет право обсуждать глобальные проблемы, однако «прежде всего надо решить проблемные вопросы двустороннего характера».

