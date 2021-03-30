«Несовместимы, как Android и Apple». В России высмеяли мечты Украины о НАТО

«Очень оптимистический мужчина пан Хомчак. Тут надо понимать две вещи. В сравнении с 2014 годом украинская армия проделала огромную эволюцию, это правда и это не надо отрицать. Они разобрались со структурой и гораздо более оптимально используют свои довольно скромные ресурсы. Они действительно наладили выпуск части техники – как правило, это отреставрированная советская, но она есть. Короче, это не те вооруженные силы, которые в 2014 году можно было разгонять силами ополчения и "ихтамнетов". Но украинская армия – это вооруженные силы очень бедной страны, которая старательно проедала свои промышленные запасы времен СССР, свои запасы вооружения и военной техники и которая была полна прапорщиков, некоторые из которых носили генеральские лампасы», - заметил он.

По оценке Норина, украинская армия сейчас не дотягивает до уровня Североатлатического военного альянса.

«Современная украинская армия – мощная армия третьего мира. Это не армия страны НАТО. И связано это, прежде всего, со специфическими натовскими фишками – это системы управления, связи, координации действий. Стандарты НАТО – это не просто "самое понтовое, и всё". Это целая система внутреннего взаимодействия, обменом разведданными, прохождением команд, управлением и так далее. При чем тут Украина и при чем тут НАТО? Пан Хомчак яростно выдает желаемое за действительное», - сказал Норин.