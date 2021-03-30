«Несовместимы, как Android и Apple». В России высмеяли мечты Украины о НАТО
Несмотря на усиление, украинские ВС остаются армией третьего мира и неспособны вписаться в систему НАТО с наследством «дедушки Брежнева», уверен военный историк.
Военный историк Евгений Норин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» признал некоторые подвижки в развитии украинской армии, но категорически отверг тезис о готовности Киева к вступлению НАТО. Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Руслан Хомчак заявил, что украинские военные готовы к вступлению в НАТО на 8,5-9 баллов по десятибалльной шкале.
«Очень оптимистический мужчина пан Хомчак. Тут надо понимать две вещи. В сравнении с 2014 годом украинская армия проделала огромную эволюцию, это правда и это не надо отрицать. Они разобрались со структурой и гораздо более оптимально используют свои довольно скромные ресурсы. Они действительно наладили выпуск части техники – как правило, это отреставрированная советская, но она есть. Короче, это не те вооруженные силы, которые в 2014 году можно было разгонять силами ополчения и "ихтамнетов". Но украинская армия – это вооруженные силы очень бедной страны, которая старательно проедала свои промышленные запасы времен СССР, свои запасы вооружения и военной техники и которая была полна прапорщиков, некоторые из которых носили генеральские лампасы», - заметил он.
По оценке Норина, украинская армия сейчас не дотягивает до уровня Североатлатического военного альянса.
«Современная украинская армия – мощная армия третьего мира. Это не армия страны НАТО. И связано это, прежде всего, со специфическими натовскими фишками – это системы управления, связи, координации действий. Стандарты НАТО – это не просто "самое понтовое, и всё". Это целая система внутреннего взаимодействия, обменом разведданными, прохождением команд, управлением и так далее. При чем тут Украина и при чем тут НАТО? Пан Хомчак яростно выдает желаемое за действительное», - сказал Норин.
По словам эксперта, для того, чтобы Украина действительно соответствовала стандартам НАТО, потребуются годы целенаправленной работы.
«Это всю украинскую армию перешивать надо, начиная с вооружений. Есть же определенные стандарты снабжения армии, а украинское вооружение – оно российско-советское близко к 100%. Это очень смешно, что сейчас по стандартам НАТО эту произведенную при дедушке Брежневе технику мы будем интегрировать в логистические цепочки альянса. В этом месте любой офицер по снабжению начнет смеяться. Мы увидим, что Украина идет в НАТО, как только начнется массовая перешивка систем вооружения на натовские стандарты. Сейчас они пытаются приблизить свои командные системы к натовским, но они просто несовместимы. Это попытка вставить зарядку от Android в Apple», - заключил Норин.
Ранее в марте сообщалось со ссылкой на командующего Сухопутными войсками ВСУ, генерал-полковника Александра Сирского, что НАТО за 5 лет подготовило около 19 тысяч украинских военных к ведению боевых действий в городах. Хомчак же сообщал, что украинские военные готовятся к наступательным операциям в городских условиях.
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