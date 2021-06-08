Планы НАТО, Крым, «Северный поток – 2». Что обсудят Байден и Зеленский в Вашингтоне
Президенты США и Украины встретятся после саммита Путин – Байден.
Вопреки прогнозам экспертов встреча президента США Джо Байдена и его украинского коллеги Владимира Зеленского состоится летом. Об этом главы государств договорились в ходе телефонного разговора, состоявшегося накануне. Встреча должна состояться летом в Белом доме по возвращении Байдена из Европы. Тем самым, переговоры в Вашингтоне пройдут после запланированного на 16 июня саммита президента США и российского главы Владимира Путина в Женеве.
Во время телефонного разговора Зеленский и Байден обсудили возможное членство Украины в НАТО. Причем Белый дом и официальный Киев опубликовали разные сообщения по этому поводу. Так, изначально в Офисе президента сообщали о том, что Байден отметил важность предоставления Киеву плана действий относительно членства в Альянсе. Теперь же в тексте содержится исправление: слово «Байден» заменили на «Зеленский», что следует из сообщения представителя Совета национальной безопасности. И теперь сообщение выглядит так: «Владимир Зеленский отметил важность предоставления украинскому государству плана действий относительно членства в Альянсе».
Другой темой их разговора была ситуация со строительством «Северного потока – 2». Зеленский заявил, что его строительство «это не столько экономический аспект, на чем настаивают отдельные страны, а вполне конкретное проявление шантажа глобального уровня».
Что же касается будущей встречи лидеров стран в Вашингтоне, то Зеленский заявил в Twitter, что он намерен «обсудить пути расширения стратегического сотрудничества между Украиной и США».
А член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» предположил, что Зеленский в разговоре с американским коллегой захочет поднять тему Крыма и Донбасса, но в США и без него понимают, как в реальности обстоят дела.
«Он (Зеленский - прим. НСН) будет поднимать тему Крыма, тему Донбасса, будет рассказывать различные небылицы о России. Он будет говорить фактически все то, что говорит всегда. Но в окружении Байдена много должностных лиц, которые понимают ситуацию в Украине, ситуацию в России. Зеленский наивно считает, что он сможет что-то новое прояснить Байдену», - объяснил сенатор.
Байден на встрече с Зеленским не услышит ничего нового, уверен бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«Для чего Байдену встречаться и выслушивать чушь? Он хорошо проинформирован о ситуации в Украине от своих помощников. Встреча не добавит ничего абсолютно нового, кроме как необходимости говорить дежурные фразы относительно поддержки. Я не представляю себе, что Зеленский мог бы добавить нового кроме тех глупостей, которые он успел наговорить за последние несколько дней относительно «Северного потока – 2», Германии, Франции, его поддержки Соединенными Штатами», - высказался Азаров.
Предстоящую встречу Путина и Байдена уже прокомментировали в российском МИДе. Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил РИА Новости, что неважно, в каком формате состоится встреча, поскольку политика США на Украине понятна Москве. По словам дипломата, Россия исходит из того, что Вашингтон продолжит создавать на Украине напряженность, «а кто и где встречается — вторично».
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