Планы НАТО, Крым, «Северный поток – 2». Что обсудят Байден и Зеленский в Вашингтоне

Другой темой их разговора была ситуация со строительством «Северного потока – 2». Зеленский заявил, что его строительство «это не столько экономический аспект, на чем настаивают отдельные страны, а вполне конкретное проявление шантажа глобального уровня».

Что же касается будущей встречи лидеров стран в Вашингтоне, то Зеленский заявил в Twitter, что он намерен «обсудить пути расширения стратегического сотрудничества между Украиной и США».

А член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» предположил, что Зеленский в разговоре с американским коллегой захочет поднять тему Крыма и Донбасса, но в США и без него понимают, как в реальности обстоят дела.

«Он (Зеленский - прим. НСН) будет поднимать тему Крыма, тему Донбасса, будет рассказывать различные небылицы о России. Он будет говорить фактически все то, что говорит всегда. Но в окружении Байдена много должностных лиц, которые понимают ситуацию в Украине, ситуацию в России. Зеленский наивно считает, что он сможет что-то новое прояснить Байдену», - объяснил сенатор.

Байден на встрече с Зеленским не услышит ничего нового, уверен бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

«Для чего Байдену встречаться и выслушивать чушь? Он хорошо проинформирован о ситуации в Украине от своих помощников. Встреча не добавит ничего абсолютно нового, кроме как необходимости говорить дежурные фразы относительно поддержки. Я не представляю себе, что Зеленский мог бы добавить нового кроме тех глупостей, которые он успел наговорить за последние несколько дней относительно «Северного потока – 2», Германии, Франции, его поддержки Соединенными Штатами», - высказался Азаров.