Путин: Доходы россиян растут, но остаются довольно скромными

Доходы россиян растут, однако в целом они являются довольно скромными. Об этом заявил президент Владимир Путин.

Росстат: реальные зарплаты в первом полугодии выросли на 6,9%

Как отметил глава государства на встрече с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума, в текущем году в стране увеличиваются реальные зарплаты.

«И реальные доходы населения растут. Но в целом все-таки они являются довольно скромными», — указал Путин.

Между тем правительство РФ анонсировало увеличение фонда оплаты труда сотрудников бюджетных государственных учреждений, кабмин дополнительно выделит более 30 млрд рублей, напоминает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
ТЕГИ:Восточный Экономический ФорумДоходыРоссияВладимир Путин

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