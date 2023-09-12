Путин: Доходы россиян растут, но остаются довольно скромными
Доходы россиян растут, однако в целом они являются довольно скромными. Об этом заявил президент Владимир Путин.
Как отметил глава государства на встрече с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума, в текущем году в стране увеличиваются реальные зарплаты.
«И реальные доходы населения растут. Но в целом все-таки они являются довольно скромными», — указал Путин.
Между тем правительство РФ анонсировало увеличение фонда оплаты труда сотрудников бюджетных государственных учреждений, кабмин дополнительно выделит более 30 млрд рублей, напоминает телеканал «360».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Движуха пошла»: Путин заявил о хорошей тенденции с «возвращенцами»
- Путин: Доходы россиян растут, но остаются довольно скромными
- Орешкин пообещал «позитивное удивление» проектом бюджета на 2024–2026 годы
- Путин: Надо подумать над разбюрокрачиванием выдачи гражданства для учившихся в РФ
- Евро упал ниже 100 рублей на Мосбирже
- Доллар упал ниже 93 рублей
- Появилось фото самолета, севшего в поле в Новосибирской области
- Росавиация: Самолет из Сочи сел в поле близ Каменки под Новосибирском
- Политик Филиппо обвинил фон дер Ляйен в расизме из-за запретов для россиян
- В Конгрессе США заявили, что американцы требуют привлечь Байдена к ответственности
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru