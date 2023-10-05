"Если спикер парламента Канады не знает про Гитлера, то он идиот, если знает и пригласил в парламент эсэсовца, то негодяй", - заявил российский лидер.

В сентябре Ярослава Хунку пригласили на заседание парламента Канады в честь визита президента Украины Владимира Зеленского. Спикер палаты общин представил гостя как «борца за украинскую независимость против русских» во Второй мировой войне, однако позже выяснилось, что ветеран служил в дивизии СС «Галичина». После скандала спикер парламента Рота подал в отставку. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо спустя несколько дней принес извинения за инцидент, напоминает «Радиоточка НСН».

Напомним, дискуссионный клуб «Валдай» проходит в городе Сочи со 2 по 5 октября 2023 года. Тема выступления президента России — «Справедливая многополярность: как обеспечить безопасность и развитие для всех». Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уже заявил, что выступление главы государства — важное и насыщенное событие мирового масштаба, к которому всегда приковано пристальное внимание.

