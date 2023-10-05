«Идиот или негодяй»: Путин про спикера канадского парламента, чествовавшего эсэсовца
Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на пленарной сессии ежегодного заседания клуба "Валдай" назвал спикера парламента Канады Энтони Рота идиотом или негодяем.
"Если спикер парламента Канады не знает про Гитлера, то он идиот, если знает и пригласил в парламент эсэсовца, то негодяй", - заявил российский лидер.
В сентябре Ярослава Хунку пригласили на заседание парламента Канады в честь визита президента Украины Владимира Зеленского. Спикер палаты общин представил гостя как «борца за украинскую независимость против русских» во Второй мировой войне, однако позже выяснилось, что ветеран служил в дивизии СС «Галичина». После скандала спикер парламента Рота подал в отставку. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо спустя несколько дней принес извинения за инцидент, напоминает «Радиоточка НСН».
Напомним, дискуссионный клуб «Валдай» проходит в городе Сочи со 2 по 5 октября 2023 года. Тема выступления президента России — «Справедливая многополярность: как обеспечить безопасность и развитие для всех». Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уже заявил, что выступление главы государства — важное и насыщенное событие мирового масштаба, к которому всегда приковано пристальное внимание.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru