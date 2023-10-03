Песков назвал «рудиментом прошлого» чрезмерное внимание к колебанию курса доллара
3 октября 202314:54
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал «рудиментом прошлого» чрезмерное внимание к колебанию курса доллара.
По его словам, у россиян нет повода для беспокойства в связи с ростом курса доллара нет.
Песков заверил, что Центробанк и кабмин полностью обеспечивают макроэкономическую стабильность в стране.
Сегодня утром Курс доллара впервые с 14 августа превысил 100 рублей, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru