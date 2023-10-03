Песков назвал «рудиментом прошлого» чрезмерное внимание к колебанию курса доллара

По его словам, у россиян нет повода для беспокойства в связи с ростом курса доллара нет.

Песков заверил, что Центробанк и кабмин полностью обеспечивают макроэкономическую стабильность в стране.

Сегодня утром Курс доллара впервые с 14 августа превысил 100 рублей, напоминает «Радиоточка НСН».

