Песков назвал «рудиментом прошлого» чрезмерное внимание к колебанию курса доллара

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал «рудиментом прошлого» чрезмерное внимание к колебанию курса доллара.

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По его словам, у россиян нет повода для беспокойства в связи с ростом курса доллара нет.

Песков заверил, что Центробанк и кабмин полностью обеспечивают макроэкономическую стабильность в стране.

Сегодня утром Курс доллара впервые с 14 августа превысил 100 рублей, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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