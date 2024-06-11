Италия инвестирует €140 млн в экономику Украины
Итальянские власти намерены выделить Киеву еще один пакет финансовой помощи на общую сумму в 140 млн евро (около 13 млрд рублей). Об этом заявил глава МИД страны Антонио Таяни, слова которого приводит Reuters.
Он отметил, что такой шаг одобрило правительство Италии, находящееся в Риме. По словам министра, полученные средства направят Украине на поддержку противовоздушной обороны (ПВО) государства.
Таяни подчеркнул, что использование систем ПВО является главной стратегией в восстановлении Украины.
Ранее сообщалось, что политика партий, которые в результате выборов в Европарламент набрали большинство голосов, приведет к сокращению помощи Киеву. По данным издания The Guardian, особенно негативно повлияют итоги голосования в ФРГ, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Евгений Абрамов и Sakhra Project представят новую программу в «Джазе на воде»
- Умерла сестра кинорежиссера Андрея Тарковского
- Лидер Малави подтвердил гибель вице-президента Чилимы в авиакатастрофе
- Италия инвестирует €140 млн в экономику Украины
- СМИ: Вратарю Матвею Сафонову разрешили выезд из России
- Бывшего адвоката Новикова заочно приговорили к 8,5 годам за фейки о ВС РФ
- Картаполов назвал условия для изменения ядерной доктрины РФ
- ВС РФ взяли под контроль Артемовку в ЛНР и Тимковку в Харьковской области
- Шмыгаль назвал необходимый размер инвестиций для восстановления Украины
- Россия отправила в Абхазию более 220 тысяч учебников
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru