Италия инвестирует €140 млн в экономику Украины

Итальянские власти намерены выделить Киеву еще один пакет финансовой помощи на общую сумму в 140 млн евро (около 13 млрд рублей). Об этом заявил глава МИД страны Антонио Таяни, слова которого приводит Reuters.

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Он отметил, что такой шаг одобрило правительство Италии, находящееся в Риме. По словам министра, полученные средства направят Украине на поддержку противовоздушной обороны (ПВО) государства.

Таяни подчеркнул, что использование систем ПВО является главной стратегией в восстановлении Украины.

Ранее сообщалось, что политика партий, которые в результате выборов в Европарламент набрали большинство голосов, приведет к сокращению помощи Киеву. По данным издания The Guardian, особенно негативно повлияют итоги голосования в ФРГ, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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