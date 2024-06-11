Италия инвестирует €140 млн в экономику Украины

Он отметил, что такой шаг одобрило правительство Италии, находящееся в Риме. По словам министра, полученные средства направят Украине на поддержку противовоздушной обороны (ПВО) государства.

Таяни подчеркнул, что использование систем ПВО является главной стратегией в восстановлении Украины.

Ранее сообщалось, что политика партий, которые в результате выборов в Европарламент набрали большинство голосов, приведет к сокращению помощи Киеву. По данным издания The Guardian, особенно негативно повлияют итоги голосования в ФРГ, передает «Радиоточка НСН».

