Им всё мало: Запад пообещал Украине новые миллионы за счет России
Пока США и Европа обсуждают варианты использования замороженных российских активов на Украине, в Москве разрабатывают варианты ответа.
Вашингтон может выступить с новыми заявлениями изъятию замороженных активов России после скорой встречи президентов США и Франции Джо Байдена и Эмманюэля Макрона. Об этом в ходе брифинга заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
По его словам, российские активы станут одной из ключевых тем предстоящей встречи двух лидеров. Как также добавил Салливан, важные решения по вопросу намерены принять до саммита стран G7.
НЕОДНОЗНАЧНАЯ ПОМОЩЬ
Министр финансов США Джанет Йеллен при этом сообщала, что страны G7 обсуждают возможность предоставления Киеву кредита за счет замороженных активов России. Она не раскрыла точную сумму кредита, однако агентство Reuters и издание Financial Times со ссылкой на свои источники сообщили об обсуждаемой цифре – 50 миллиардов долларов. При этом помощник министра финансов США по международным финансам Брент Нейман рассказал Reuters, что кредит «остро» необходим Украине. Также известно, что министры финансов стран Евросоюза планируют в ходе онлайн-заседания 5 июня дополнительно обсудить вопрос использования замороженных активов России для предоставления кредита Украине.
Интересно, что Австралия воздержалась от конфискации замороженных российских активов. Как рассказал в эфире радиостанции ABC заявил вице-премьер страны Ричард Марлз, поступить подобным образом не позволяет конституция страны. В свою очередь Financial Times сообщает, что Венгрия тоже по-прежнему препятствует использованию прибыли от замороженных российских активов для помощи Украине.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил членам альянса дополнительно собрать на помощь Киеву 100 миллиардов долларов на пять лет, пишет Financial Times. Как уточняет издание, 100 миллиардов долларов будут дублировать сумму, которую выделяют страны альянса. Сторонники инициативы считают, что такой шаг позволит гарантировать для партнеров Киева равный вклад в помощь Украине, соразмерно размеру ВВП стран. Это также упорядочит и структуру помощи, позволив не полагаться на США в управлении процессом.
Между тем власти Украины высказывают недовольство размером помощи от НАТО: обещанные 100 миллиардов не будут «новыми», фактически сумма дублирует уже имеющуюся помощь от членов альянса, не представляя собой фактически отдельные денежные средства, жалуется дипломатический источник FT.
По данным агентства DPA, министр обороны Германии Борис Писториус, пребывая с визитом в Одессе, объявил о предоставлении Киеву дополнительного пакета военной помощи на сумму 500 миллионов евро. Одновременно с этим в Австралии сообщили о намерении выделить более 20 миллионов долларов на закупку энергоносителей и предметов первой необходимости для Украины. Также, по словам министра иностранных дел Австралии Пенни Вонг, еще 20,5 миллиона долларов Киеву передадут на решение энергетических и гуманитарных проблем.
При этом далеко не в каждой европейской стране обсуждение выделения очередного пакета помощи проходят гладко. Так 3 июня стало известно, что верхняя палата парламента Швейцарии отклонила выплату для Украины в размере пять миллиардов швейцарских франков или почти шесть миллиардов долларов США. По данным Reuters, такое решение было принято, поскольку новый пакет помощи противоречит мере, которая действует в Швейцарии с 2003 для торможения темпов роста объема государственного долга в стране.
МОСКВА ДАСТ ОТВЕТ
Президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий российским судам использовать американское имущество в стране для компенсации ущерба от изъятия российских активов в США. Уточняется, что речь о движимом и недвижимом имуществе США, американских компаний и граждан, а также принадлежащих им ценных бумагах, долях в уставных капиталах российских предприятий и других имущественных правах Соединённых Штатов и американцев в России.
При этом директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский в интервью РИА Новости заверил, что Россия не будет национализировать активы ушедших западных компаний.
Как сообщил НСН зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин, российские власти не готовы жестко отвечать на изъятие российских активов Западом, так как это ударит по крупному иностранному бизнесу, который до сих пор представлен в стране. Однако есть три возможных варианта ответа на подобные провокации со стороны западных властей.
«Во-первых, конфискуется государственная собственность на территории России. Это, конечно, мало. Но, например, финский концерн энергетический Fortum – государственный. Если поискать, я думаю, что многие интересные вещи найдутся. А дальше необходимо конфисковать активы крупного бизнеса, потому что на Западе государство управляется крупным международным бизнесом. Поэтому за действие западных государств нужно наказывать западные корпорации. Но, как я понимаю, наши власти выступают против этого», - заявил он.
По словам зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева, Россия может дать лишь асимметричный ответ, поскольку в стране нет значимого количества американского государственного имущества.
«Наша норма должна предусматривать не только ограничение прав иностранных лиц, но и их прекращение, чтобы можно было обратить взыскание в пользу... государства, российских юридических и физических лиц на имущество иностранных субъектов права из недружественных стран», — отметил Медведев.
В мае страны Евросоюза одобрили план по использованию 90% доходов от российских активов для обеспечения Украины оружием. Уточняется, что прибыль от активов планируют передать в Европейский фонд мира и Фонд поддержки Украины. В июле 2024 года Киев сможет получить 1,1 миллиарда долларов из этих средств, по итогу года военная помощь дойдет до четырех миллиардов евро, напоминает «Радиоточка НСН».
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