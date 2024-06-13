СМИ: G7 выделит Украине 50 млрд долларов за счет замороженных активов РФ

Страны G7 договорились выделить Украине 50 млрд долларов за счет использования замороженных активов России, сообщает France Presse.

СМИ: Байден и Макрон договорились об использовании замороженных активов РФ

По данным агентства, это произойдет до конца 2024 года. Инициатива о передаче исходила от властей Соединенных Штатов. Киев сможет использовать эти средства для восстановления страны.

О пакете помощи Евросоюз объявит 13 июня.

Ранее стало известно, что Украине предоставят 1,5 миллиарда евро доходов от реинвестирования российских активов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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