СМИ: G7 выделит Украине 50 млрд долларов за счет замороженных активов РФ
13 июня 202402:32
Страны G7 договорились выделить Украине 50 млрд долларов за счет использования замороженных активов России, сообщает France Presse.
По данным агентства, это произойдет до конца 2024 года. Инициатива о передаче исходила от властей Соединенных Штатов. Киев сможет использовать эти средства для восстановления страны.
О пакете помощи Евросоюз объявит 13 июня.
Ранее стало известно, что Украине предоставят 1,5 миллиарда евро доходов от реинвестирования российских активов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru