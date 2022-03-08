«И граду, и миру». Военный эксперт призывает обратиться в Совбез ООН по поводу опытов с бакоружием США на Украине

По словам Владимира Козина, секретные опыты США на Украине также связаны с планами Киева разработать собственное ядерное оружие и объясняют решение Москвы перевести в особый режим дежурства силы сдерживания российской армии.

«Тема создания образцов бактериологического (биологического) оружия является доказательством того, что США и украинские администрации планировали использование такого вида оружия с целью агрессии, с целью уничтожения людей – и военных, и гражданских. Эта линия дополняет две других. Первая – создание Украиной ядерного оружия опять же с помощью Соединенных Штатов. Вторая линия – неосновательное обвинение РФ о том, что мы повысили уровень боеготовности своих ядерных сил. 27 февраля президент и Верховный главнокомандующий России Владимир Путин на беседе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и начальником Генерального штаба Валерием Герасимовым, который является также первым замом министра обороны, приказал им лишь усилить режим дежурства средств сдерживания ВС РФ. Путин не говорил о повышении боеготовности российских ядерных сил», - напомнил член-корреспондент РАВН.

Ранее член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что в ходе военной операции российский военные полностью окружат ВСУ, но предложат им сдаться.

