«И граду, и миру». Военный эксперт призывает обратиться в Совбез ООН по поводу опытов с бакоружием США на Украине
США вместе с Украиной злостно нарушили Конвенции ООН о запрещении производства и использования бактериологического (биологического) и токсинного оружия, в этом должна разбираться ООН.
Вопрос создания бактериологического (биологического) и токсинного оружия США на территории Украины необходимо немедленно поднять в Совбезе ООН, считает член-корреспондент Академии наук РФ (РАВН) Владимир Козин. Об этом он заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что США должны немедленно раскрыть данные о военных биолабораториях, размещенных на Украине, сообщает ТАСС. По его словам, различные исследования на территории Украины велись в 26 американских лабораториях и подобных объектах. Эти сведения подтверждают претензии к США по соблюдению конвенции о биологическом оружии, заявили в МИД РФ.
Военный эксперт напомнил о данных, озвученных 6 марта на брифинге Министерства обороны РФ о фактах ведения секретных биологических экспериментов на территории Украины.
«У 4 тыс. военнослужащих украинских Вооруженных сил были взяты пробы крови, чтобы определить, как биологически опасные заболевания, бактерии, микробы оказывают влияние на славянскую расу в целом. И беспокойство КНДР очень понятно. Россия должна своими изысканиями поделиться и объявить во всеуслышание «и граду, и миру», как говорит Папа Римский, о том, что США и Украина являются злостными нарушителями действующей международной Конвенции ООН о запрещении производства и использования бактериологического (биологического) и токсинного оружия. Эти государства нарушили конвенцию. Считаю, что данный вопрос нужно поднять в ООН, Совбезе ООН, потому что он требует особого внимания, его нельзя замалчивать. Это надо сделать самым быстрым образом», - заявил собеседник НСН.
По словам Владимира Козина, секретные опыты США на Украине также связаны с планами Киева разработать собственное ядерное оружие и объясняют решение Москвы перевести в особый режим дежурства силы сдерживания российской армии.
«Тема создания образцов бактериологического (биологического) оружия является доказательством того, что США и украинские администрации планировали использование такого вида оружия с целью агрессии, с целью уничтожения людей – и военных, и гражданских. Эта линия дополняет две других. Первая – создание Украиной ядерного оружия опять же с помощью Соединенных Штатов. Вторая линия – неосновательное обвинение РФ о том, что мы повысили уровень боеготовности своих ядерных сил. 27 февраля президент и Верховный главнокомандующий России Владимир Путин на беседе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и начальником Генерального штаба Валерием Герасимовым, который является также первым замом министра обороны, приказал им лишь усилить режим дежурства средств сдерживания ВС РФ. Путин не говорил о повышении боеготовности российских ядерных сил», - напомнил член-корреспондент РАВН.
Ранее член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что в ходе военной операции российский военные полностью окружат ВСУ, но предложат им сдаться.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,1 млн+66 576 / сут.
Умерли
358 тыс.+652 / сут.
Выздоровели
14,8 млн+112 тыс. / сут.
- Байден запретил импорт российских энергоносителей
- Ferrari заявили об остановке производства автомобилей для России
- Экс-премьер РФ объяснил, почему Россия не прекращает поставки газа в Европу
- «И граду, и миру». Военный эксперт призывает обратиться в Совбез ООН по поводу опытов с бакоружием США на Украине
- Байден объявит о новых антироссийских санкциях
- Россиянки назвали самый желанный подарок на восьмое марта
- Министр экономики ФРГ заявил, что США не будут просить Берлин вводить эмбарго на российскую нефть
- «Отложенная казнь». Россиянам рекомендуют избегать кредитных каникул в кризис
- В Москве повысят температуру в батареях из-за морозов
- Бренд одежды Reserved остановил работу своего интернет-магазина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru