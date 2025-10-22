Напряженный разговор: Встреча Путина и Трампа оказалась под угрозой
Трамп через два дня расскажет, намерен ли он встретиться с Путиным в Венгрии, российская сторона призвала СМИ не искажать информацию о предстоящем мероприятии.
Вечером 21 октября стало известно, что подготовка к встрече президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина в Венгрии поставлена на паузу. Об этом со ссылкой на источник в Белом доме одним из первых заявил журналист NBC News Гарретт Хааке.
Он указал, что его собеседник назвал продуктивным телефонный разговор между госсекретарём Марко Рубио и главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
«Однако президент США считает, что обе стороны недостаточно готовы к переговорам, чтобы оправдать дальнейшее продвижение», - написал Хааке в соцсетях.
При этом глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что подготовка мирного саммита президентов РФ и США продолжается.
«СМИ искажают комментарии о "ближайшем будущем", чтобы подорвать перспективы предстоящей встречи. Подготовка продолжается», – написал он в X.
НАПРЯЖЕННЫЙ РАЗГОВОР
По данным СМИ, встреча была отменена после напряженного телефонного разговора между министрами иностранных дел двух стран.
Американская сторона настаивала на предварительной встрече дипломатов в Венгрии для подготовки саммита. Однако, как отмечают источники, переговоры в понедельник между Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио прошли в напряженной обстановке. Российский министр заявил, что Москва не согласится на замораживание линии фронта на Украине.
Несмотря на это, Белый дом на следующий день охарактеризовал разговор как «продуктивный», уточнив, что дополнительная встреча министров не требуется и планов на встречу президентов в ближайшее время нет.
По данным The Telegraph, западные дипломаты восприняли отмену саммита положительно, отметив, что Россия сохраняет прежнюю позицию по украинскому вопросу, и проведение встречи в таких условиях не имело смысла.
При этом позднее сам Трамп заявил журналистам, что окончательное решение относительно встречи с российским коллегой пока не принято.
Он заявил, что в течение пары дней будет объявлено решение по встрече президентов России и США.
«Мы в ближайшие два дня уведомим вас о наших действиях. Происходит очень многое», — сказал он на пресс-конференции, добавив, что «не хотелось бы терять время впустую».
Путин и Трамп ранее договорились о проведении саммита в Будапеште, но точная дата не называлась.
Ранее Дмитрий Песков говорил, что встреча Путина и Трампа в Будапеште может состояться в течение двух недель. 20 октября он уточнил, что полномасштабная подготовка еще не началась.
СМЕНИЛ ТОН
При этом президент США Дональд Трамп в ущерб интересам Украины сменил тон на конструктивный в телефонных переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщило агентство Bloomberg. По мнению журналистов, это говорит о том, что Трамп намерен дать дипломатии еще один шанс перед тем, как прибегнуть к более агрессивным шагам против Москвы.
Трамп сменил тон на более конструктивный, поскольку искренне заинтересован в окончании конфликта на Украине — ему это нужно для того, чтобы за срок своего президентства получить Нобелевскую премию мира. Об этом НСН рассказал научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин.
С другой стороны, политологи говорили и о более «силовом» сценарии со стороны Трампа.
В ходе встречи в Венгрии президент США Дональд Трамп будет пытаться силой заставить своего российского коллегу Владимира Путина принять условия США в переговорах с Украиной, все договоренности, которых стороны достигнут на переговорах, скорее всего, будут засекречены. Об этом НСН заявил чрезвычайный и полномочный посланник МИД России в отставке Василий Корчмарь.
«Все свидетельствует о том, что пока позитивных сигналов нет. У Трампа с Путиным будет сложный разговор — Трамп будет выставлять ультиматумы, играть мускулами, в том числе и в экономическом плане, позитивных изменений ждать не приходится», — сказал Корчмарь.
Собеседник НСН усомнился в том, что президенту США удастся урегулировать конфликт на Украине, результаты же встречи в Венгрии будут засекречены.
«Все конфликты, которые Трамп якобы урегулировал, ушли в глубокую стадию заморозки. Они могут снова вспыхнуть в любой момент. Повторюсь, США будут пытаться диктовать свою волю России, будучи не в силах перебороть стремление Западной Европы продолжать этот конфликт. Линия Трампа и линия стран Западной Европы идут в одну точку — ослабить Россию. Конечно, о чем-то стороны договорятся (возможно, о чем-то уже договорились), потому что связь между администрациями Трампа и Путина продолжается по закрытым каналам. Самое главное для Трампа — информационно-пропагандистская шумиха, что он разговаривал с Путиным, что он миротворец и так далее. О чем именно договорятся стороны, озвучено не будет, это будет проявляться либо в СМИ, либо в конкретных действиях», - сказал он.
Российский дипломат, экс-заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе рассказал НСН, что поездка может быть рискованной для президента России.
«В принципиальном плане в Европе никто не выступит против полета нашего президента, но могут быть провокации, которые спишут на украинцев или на ошибки. Во время полета я бы ничего не исключал. Для того, чтобы этого не произошло, надо очень серьезно подготовить маршрутную карту. Например, как уже было на Аляске, когда наши военные самолеты сопровождали борт Владимира Путина, а потом уже американские», — указал он.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что во время телефонного разговора Путин и Трамп обсудили вопрос возможных поставок Украине дальнобойных ракет Tomahawk.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Загружены по уши: Учителя не поддержали повышение минимальных баллов ЕГЭ
- Нарушение Конституции: В Госдуме призвали убрать курьерские мопеды с тротуаров
- В Уганде 63 человека погибли в ДТП с четырьмя автомобилями
- Самолет премьера Австралии вынужденно сел в США
- Средства ПВО уничтожили над Россией 33 украинских дрона
- Напряженный разговор: Встреча Путина и Трампа оказалась под угрозой
- СМИ: В сенате США поддержат три антироссийских проекта 22 октября
- Украинские дроны атаковали одно из предприятий в Дагестане
- В Аргентине произошло землетрясение магнитудой 5,7
- В МИД заявили, что Киев дал гарантии безопасности для ЗАЭС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru