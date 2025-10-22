НАПРЯЖЕННЫЙ РАЗГОВОР

По данным СМИ, встреча была отменена после напряженного телефонного разговора между министрами иностранных дел двух стран.

Американская сторона настаивала на предварительной встрече дипломатов в Венгрии для подготовки саммита. Однако, как отмечают источники, переговоры в понедельник между Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио прошли в напряженной обстановке. Российский министр заявил, что Москва не согласится на замораживание линии фронта на Украине.

Несмотря на это, Белый дом на следующий день охарактеризовал разговор как «продуктивный», уточнив, что дополнительная встреча министров не требуется и планов на встречу президентов в ближайшее время нет.

По данным The Telegraph, западные дипломаты восприняли отмену саммита положительно, отметив, что Россия сохраняет прежнюю позицию по украинскому вопросу, и проведение встречи в таких условиях не имело смысла.

При этом позднее сам Трамп заявил журналистам, что окончательное решение относительно встречи с российским коллегой пока не принято.

Он заявил, что в течение пары дней будет объявлено решение по встрече президентов России и США.

«Мы в ближайшие два дня уведомим вас о наших действиях. Происходит очень многое», — сказал он на пресс-конференции, добавив, что «не хотелось бы терять время впустую».

Путин и Трамп ранее договорились о проведении саммита в Будапеште, но точная дата не называлась.

Ранее Дмитрий Песков говорил, что встреча Путина и Трампа в Будапеште может состояться в течение двух недель. 20 октября он уточнил, что полномасштабная подготовка еще не началась.

СМЕНИЛ ТОН

При этом президент США Дональд Трамп в ущерб интересам Украины сменил тон на конструктивный в телефонных переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщило агентство Bloomberg. По мнению журналистов, это говорит о том, что Трамп намерен дать дипломатии еще один шанс перед тем, как прибегнуть к более агрессивным шагам против Москвы.