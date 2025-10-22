Риелтор объяснила, как не лишиться квартиры после сделки с «недееспособной бабушкой»
Риелтор может помочь покупателю, но нет никаких гарантий, что покупку жилья у пенсионеров не аннулируют, заявила НСН Екатерина Горнова.
Даже совместные усилия риелтора, психиатра и нарколога не помогут гарантировать безопасность сделки с пожилыми людьми, рассказала эксперт Российской гильдии риелторов по правовым вопросам Екатерина Горнова в беседе с НСН.
В России участились случаи оспаривания сделок с недвижимостью. Один из самых резонансных произошел в московском районе Зюзино. Пенсионерка продала свою квартиру соседу ещё в 2019 году, но в 2025 подала иск, утверждая, что её обманули, ведь она была недееспособна. Суд победу женщине, а новые владельцы должны покинуть жилплощадь. Об этом сообщил Telegram-канал Mash. Горнова отметила, что риелтор не несет ответственности за последствия таких сделок.
«За качество выполненной услуги риелтор несёт ответственность в рамках заключённого с ним договора. Как правило, риелтор запрашивает все правоустанавливающие документы на объект недвижимости, проверяет историю приобретения собственником, изучает основания перехода права других продавцов, оценивает стоимость относительно рыночной цены (завышена/занижена), анализирует и соотносит риски приобретения по имеющимся и запрошенным документам и данным», — отметила она.
Горнова добавила, что справки из медучреждений тоже не гарантирует чистую сделку.
«Некоторые покупатели просят предоставить им справку о дееспособности продавца — таких справок в диспансерах не выдают. Справки из наркологического и психоневрологического диспансеров — это подстраховка для покупателя. Заключение от нарколога также может указать, что человек не проходил лечение и не наблюдался в наркологических учреждениях по месту регистрации. Справку от психиатра можно получить двумя способами: либо на приеме у врача, который проверит продавца по специальной базе данных, чтобы узнать обращался ли он за медицинской помощью в диспансер и не стоит ли он на учете. Такой документ выдается без прохождения осмотра и не дает почти никаких гарантий дееспособности. Если запросить продавца пройти полное медицинское освидетельствование, то тогда можно получить справку, что нет противопоказаний для сделок с недвижимостью. Но дееспособность человека устанавливает, ограничивает или отнимает только суд. Ни один из способов не может гарантировать стопроцентную безопасность сделки, к сожалению, но снизить риск и оценить добросовестность покупателя — безусловно», — заключила она.
Ранее юрист Яна Бондаренко рассказала НСН, как избежать мошенников при покупке квартиры.
