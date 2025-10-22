Даже совместные усилия риелтора, психиатра и нарколога не помогут гарантировать безопасность сделки с пожилыми людьми, рассказала эксперт Российской гильдии риелторов по правовым вопросам Екатерина Горнова в беседе с НСН.



В России участились случаи оспаривания сделок с недвижимостью. Один из самых резонансных произошел в московском районе Зюзино. Пенсионерка продала свою квартиру соседу ещё в 2019 году, но в 2025 подала иск, утверждая, что её обманули, ведь она была недееспособна. Суд победу женщине, а новые владельцы должны покинуть жилплощадь. Об этом сообщил Telegram-канал Mash. Горнова отметила, что риелтор не несет ответственности за последствия таких сделок.