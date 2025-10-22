В ДТП с автобусом в Югре погибли два человека

Автобус с пассажирами опрокинулся на трассе Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск, есть жертвы. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Югры.

«По предварительным данным, водитель... не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате происшествия два человека погибли на месте, девять пострадало», - отметили власти.

Всего в транспортном средстве находились 16 человек. Детей среди погибших и раненых нет. Пострадавших доставили в Окружную клиническую больницу Ханты-Мансийска.

На месте аварии работают следственно-оперативная группа, ГИБДД и МЧС.

Ранее в Свободненском районе Приамурья автобус с рабочими столкнулся с легковым автомобилем и перевернулся, один человек погиб, напоминает «Свободная пресса».

