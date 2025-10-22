Отмена пошлин на какао-бобы не приведет к снижению цен на шоколад, так как контролировать стоимость этого биржевого продукта невозможно, заявил НСН президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон.

Бизнес не смог занять единой позиции относительно отмены пошлин на ввоз в Россию какао-бобов в размере 3–5%. В то время как часть крупнейших компаний добивается обнуления ставок, «Объединенные кондитеры» и «Славянка» убеждают власти сохранить их для развития внутренней переработки. Пошлины могут приносить в бюджет около 2 млрд руб. в год, но ведут к росту себестоимости выпуска кондитерских изделий. Производство упакованного шоколада в России в этом году уже упало на 8,7%, пишет «Коммерсант». Кацнельсон объяснил, что происходит на рынке.