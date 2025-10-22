Отмена пошлин на какао-бобы не приведет к снижению цен на шоколад
Юрий Кацнельсон заявил НСН, что в любом случае не получится сдерживать цены на какао-бобы.
Отмена пошлин на какао-бобы не приведет к снижению цен на шоколад, так как контролировать стоимость этого биржевого продукта невозможно, заявил НСН президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон.
Бизнес не смог занять единой позиции относительно отмены пошлин на ввоз в Россию какао-бобов в размере 3–5%. В то время как часть крупнейших компаний добивается обнуления ставок, «Объединенные кондитеры» и «Славянка» убеждают власти сохранить их для развития внутренней переработки. Пошлины могут приносить в бюджет около 2 млрд руб. в год, но ведут к росту себестоимости выпуска кондитерских изделий. Производство упакованного шоколада в России в этом году уже упало на 8,7%, пишет «Коммерсант». Кацнельсон объяснил, что происходит на рынке.
«Дело в том, что в любом случае не получится сдерживать цены на какао-бобы. Это биржевой товар, цена зависит от урожайности, от многих внешних факторов. Мы можем только закупать по этим ценам, а дальше уже у себя перерабатывать, делать шоколадные продукты. Или закупать и перерабатывать будут зарубежные компании, а нам будут поставлять уже готовый шоколад для промышленности. Где здесь найти вариант, чтобы снизить вклад какао-бобов в себестоимость? Я не понимаю. Основное сырье — это все-таки сахар, эта отрасль у нас внутри страны устойчивая, поэтому все не так плохо. Какао-бобы мы контролировать не можем. Все издержки идут, конечно, в цену. Кто-то покупает шоколад, кто-то — карамель, предложение есть на любой кошелек, ассортимент бешеный», — рассказал он.
Вводить пошлины на какао-продукты странно и нелогично, ведь цены на какао-бобы уже взлетели во много раз, посетовала в эфире НСН председатель совета директоров холдинга «Конфаэль», вице-президент Гильдии пекарей и кондитеров Ирина Эльдарханова.
