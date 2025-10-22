Россиянка Калинская вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Токио

Российская спортсменка Анна Калинская вышла в четвертьфинал проходящего в Токио турнира Женской теннисной ассоциации (WTA).

В матче второго круга 26-летняя россиянка встретилась с 21-летней соотечественницей Дианой Шнайдер. Калинская обыграла соперницу со счетом 7:6 (7:4), 2:6, 7:6 (7:5).

На следующем этапе теннисистка встретится со спортсменкой из Чехии Линдой Носковой.

Ранее россиянка Вероника Кудерметова вышла во второй круг турнира WTA в Нинбо.

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияТеннис

