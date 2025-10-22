В Батайске из-за атаки ВСУ повреждена 131 квартира
Повреждения зафиксировали в 131 квартире в Батайске Ростовской области после атаки украинских беспилотников. Об этом заявил глава города Валентин Кукин.
«На данный момент обследовано 140 квартир в восьми многоквартирных домах в зоне ЧС. Повреждения различной степени зафиксированы в 131 квартире», - написал градоначальник в Telegram-канале.
Также при атаке были повреждены семь торговых павильонов, частный медицинский центр, 41 автомобиль. По последним данным, батайчане не обращались за медицинской помощью после ЧП.
Накануне в Батайске при атаке дронов ВСУ были повреждены павильоны, машины и медцентр на улице Октябрьской, пишет «Свободная пресса».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru