Сийярто заявил, что Венгрия не будет исполнять решение МУС об аресте Путина

Венгрия не будут исполнять решение Международного уголовного суда (МУС) об аресте президента России Владимира Путина, если он прибудет в республику для встречи с лидером США Дональдом Трампом. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто в интервью каналу CNN.

Министр напомнил, что Венгрия ранее объявила о выходе из МУС и не признает распоряжения органа.

«Президент Путин летом посещал Соединенные Штаты и не был там арестован. Если он приедет в Венгрию, то тоже не будет арестован», - подчеркнул Сийярто.

Глава МИД Венгрии выразил надежду, что страны Европы разрешат российскому президенту прилететь в Венгрию, так как его встреча с Трампом «важна для дела мира». По словам Сийярто, если какое-либо государство не разрешит пролет самолета Путина в своем воздушном пространстве, это будет означать, что оно «не хочет мира».

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что дата саммита Россия-США пока не ясна. До этого в Кремле заявили об отсутствии понимания по срокам встречи российского и американского президентов, пишет «Свободная пресса».

