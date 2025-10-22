Китайские автомобили сегодня постоянно выходят из строя, иногда проблему можно решить через суд, если не удается «починить» по гарантии, также можно требовать замену машины, заявил НСН председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин.

Владельцы кроссоверов Chery Tiggo массово жалуются на проблемы с отопительной системой своих автомобилей, пишут СМИ. После установки обновления программного обеспечения версии 2.04 многие собственники Chery Tiggo 7 Pro Max столкнулись с тем, что со стороны водительского сидения заметно поступление холодного воздуха. Также после обновления ПО владельцы «китайцев» жалуются на глюки с приборной панелью, зеркалами и сидениями. Похмелкин уверен, что от этого не застрахован ни один «китаец».