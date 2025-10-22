Выходят из строя: Китайские автомобили можно «починить» через суд
Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин заявил НСН, что китайские автомобили сегодня постоянно выходят из строя.
Китайские автомобили сегодня постоянно выходят из строя, иногда проблему можно решить через суд, если не удается «починить» по гарантии, также можно требовать замену машины, заявил НСН председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин.
Владельцы кроссоверов Chery Tiggo массово жалуются на проблемы с отопительной системой своих автомобилей, пишут СМИ. После установки обновления программного обеспечения версии 2.04 многие собственники Chery Tiggo 7 Pro Max столкнулись с тем, что со стороны водительского сидения заметно поступление холодного воздуха. Также после обновления ПО владельцы «китайцев» жалуются на глюки с приборной панелью, зеркалами и сидениями. Похмелкин уверен, что от этого не застрахован ни один «китаец».
«Я в целом про китайские автомобили постоянно слышу подобные истории. Бывает, что компьютеры выходят из строя, тогда машину просто парализует. Я думаю, что сейчас ни один китайский автомобиль не застрахован от того, что что-то не выйдет из строя, особенно в наших погодных условиях. У нас зима, частая перемена погоды. В таком случае на эти вещи должна быть гарантия. У людей есть право обращаться в суд. Можно требовать ремонт или компенсацию. Если сроки не вышли, можно добиваться возврата автомобиля. У нас в этой сфере законодательство неплохое. В пределах гарантийного срока все очевидно, покупатель прав, а далее уже нужно доказывать», — пояснил он.
Ранее вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр в разговоре с НСН объяснил, как обезопасить себя при покупке автомобиля с пробегом.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Орбан: Продолжается подготовка саммита России и США
- Риелтор объяснила, как не лишиться квартиры после сделки с «недееспособной бабушкой»
- Выходят из строя: Китайские автомобили можно «починить» через суд
- Венгерский политолог назвал, кому выгодно сорвать встречу Путина и Трампа
- В Батайске из-за атаки ВСУ повреждена 131 квартира
- В Вашингтоне машина въехала в ворота Секретной службы США у Белого дома
- Симоньян заявила о прохождении первого курса химиотерапии
- Загружены по уши: Учителя не поддержали повышение минимальных баллов ЕГЭ
- Нарушение Конституции: В Госдуме призвали убрать курьерские мопеды с тротуаров
- В Уганде 63 человека погибли в ДТП с четырьмя автомобилями
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru