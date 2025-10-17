Встреча в Венгрии президентов России и США укрепит позиции этой страны в Евросоюзе и будет абсолютно безопасна для Владимира Путина, заявил в интервью НСН венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир.

16 октября состоялся телефонный разговор Путина с Трампом, после которого глава Белого дома назвал Будапешт местом их будущей встречи. По его словам, она состоится «в течение двух недель или около того». Штир назвал это логичным выбором.