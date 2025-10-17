«Урсула не улыбается!»: Что даст Венгрии саммит Путина и Трампа

К Венгрии теперь приковано внимание всего мира и ее позиции в ЕС усилятся, сказал в эфире НСН Габор Штир, заверив, что МУСа в этой стране бояться не надо.

Встреча в Венгрии президентов России и США укрепит позиции этой страны в Евросоюзе и будет абсолютно безопасна для Владимира Путина, заявил в интервью НСН венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир.

16 октября состоялся телефонный разговор Путина с Трампом, после которого глава Белого дома назвал Будапешт местом их будущей встречи. По его словам, она состоится «в течение двух недель или около того». Штир назвал это логичным выбором.

«Венгрия не станет следовать требованиям МУС (международного уголовного суда – прим. НСН) об «аресте» Путина. Это совершенно безопасно. С этой точки зрения Будапешт – это логичный выбор. Венгрия не выходила из МУС, но временно не является его членом. Это логично и потому, что с начала конфликта Венгрия единственная страна в ЕС, которая все время говорила о необходимости мира. Венгерское правительство и Орбан (премьер Венгрии Виктор Орбан - прим. НСН) лояльно относятся и к Трампу, и к Путину. В Будапеште в последние годы были премьер Израиля Нетаньяху, президент Турции Эрдоган, папа Римский, есть опыт организации таких встреч с точки зрения безопасности. МУСа бояться не надо», - пояснил эксперт.

По его мнению, для Венгрии очень престижно стать местом проведения саммита лидеров России и США, хотя от него и не стоит ждать «прорыва».

«Это однозначно очень большой успех Орбана и Венгрии. Если ты организуешь такую встречу, весь мир сюда смотрит, это улучшает имидж страны. При этом у нас начинается предвыборная кампания, и Орбан находится под давлением Евросоюза. Теперь Урсула фон дер Ляйен и другие в Брюсселе, мягко говоря, не улыбаются, потому что позиции Орбана внутри Евросоюза усилятся после этой встречи, им это не нравится. Есть шанс, что встреча в Будапеште Путина и Трампа будет большим шагом вперед, но о каком-то прорыве говорить рано», - заключил собеседник НСН.
Чрезвычайный и полномочный посланник МИД России в отставке Василий Корчмарь подтвердил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что Венгрия не пойдет на выдачу Путина Международному уголовному суду, после чего, по его мнению, на нее «набросится коллективный Запад».

