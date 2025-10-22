Яркая реклама энергетиков почти не упоминает о вреде напитков и привлекает подростков. Молодежь не желает знать о последствиях для здоровья, поэтому ей нужна помощь, рассказал глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов в беседе с НСН.



Правительство Свердловской области хочет убрать из продажи в регионе энергетики. Однако о полном запрете речи не идет, уточнили в Свердловском департаменте информполитики. Предлагают ограничить продажу энергетиков и безалкогольных тонизирующих напитков в зданиях образовательных и медицинских организаций, спортивных и культурных учреждений, на прилегающих к ним территориях, а также в местах массового скопления людей во время проведения мероприятий. Депутат поддержал такие меры.