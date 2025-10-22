«Пора прекращать!»: В Госдуме раскритиковали рекламу энергетиков
Красивые ролики завлекают молодежь к потреблению энергетических напитков, с этим нужно бороться, заявил НСН Сергей Леонов.
Яркая реклама энергетиков почти не упоминает о вреде напитков и привлекает подростков. Молодежь не желает знать о последствиях для здоровья, поэтому ей нужна помощь, рассказал глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов в беседе с НСН.
Правительство Свердловской области хочет убрать из продажи в регионе энергетики. Однако о полном запрете речи не идет, уточнили в Свердловском департаменте информполитики. Предлагают ограничить продажу энергетиков и безалкогольных тонизирующих напитков в зданиях образовательных и медицинских организаций, спортивных и культурных учреждений, на прилегающих к ним территориях, а также в местах массового скопления людей во время проведения мероприятий. Депутат поддержал такие меры.
«Руководство региона исходит из того, чтобы максимально убрать соответствующие напитки из поля зрения молодежи. Оно хочет, чтобы молодых людей не провоцировали на покупку этих вредных продуктов. Что касается взрослых, то они сами могут определиться, как много алкоголя, табака и всего вредного им употреблять или нет. То же касается и соли, сахара, вредных жиров. Если человек соблюдает принципы здорового образа жизни, то он будет себя ограничивать. Ребенок еще может не понимать вред или последствия от употребления некоторых продуктов, поэтому ему сложнее себя контролировать. Многие взрослые люди считают, что подобное поведение является чем-то нормальным. Они спокойно выпивают сами по несколько банок в день и могут купить своим детям. Здесь важная пропаганда здорового образа жизни, необходимо и в рекламе указывать информацию о вреде энергетических напитков. Они не придают какие-то невиданные способности человеку, которых раньше не было. Это фактически обман. Такую пропаганду надо прекращать. Здесь только риски развития сердечно-сосудистых заболеваний и проблем с нервной системой», — указал он.
Ранее диетолог Марият Мухина в пресс-центре НСН призвала запретить продажу газировки детям до 18 лет.
