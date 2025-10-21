Истребители сопроводят: Дипломат объяснил, чем грозит Путину полет в Венгрию

Во время путешествия в Европу на борту самолета может произойти все, что угодно, заявил НСН Сергей Орджоникидзе.

Официально европейские страны не будут возражать, если самолет президента России Владимира Путина зайдет в их воздушное пространство по пути в Венгрию, однако они могут устроить провокацию, которую спишут на украинцев или случайности, рассказал НСН российский дипломат, экс-заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе.

В западных СМИ появились слухи о том, что встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Путина в ближайшее время может не состояться. У сторон нет понимания по датам, а также надежды на значимый результат. Об этом сообщил телеканал CNN с ссылкой на свои источники. Орджоникидзе усомнился, что журналисты в курсе таких тонкостей.

«Я бы не устраивал панику. На таком уровне ничего неизвестно новостным агентствам. Ни консультации, ни телефонные переговоры, ни даже закрытая информация по конфиденциальным каналам не пройдет. Сейчас есть вопрос о сроках. Для того, чтобы подготовить встречу на уровне министров как следует, нужны предварительные консультации и переговоры. Должен быть деловой материал, а потом работать будут правительства. Если останется какой-то один-два самых кардинальных вопроса, которые не согласованы, то их могут оставить еще главам государств», — указал он.

Орджоникидзе добавил, что поездка может быть рискованной для президента России.

«Я думаю, что место тоже подходящее, но не единственное. Когда такие вещи происходят, то ни в коем случае нельзя исключать возможные провокации. Я думаю, что будут выработаны какие-то серьезные меры. Для этого существуют и наши спецслужбы, и американские. В принципиальном плане в Европе никто не выступит против полета нашего президента, но могут быть провокации, которые спишут на украинцев или на ошибки. Во время полета я бы ничего не исключал. Для того, чтобы этого не произошло, надо очень серьезно подготовить маршрутную карту. Например, как уже было на Аляске, когда наши военные самолеты сопровождали борт Владимира Путина, а потом уже американские», — указал он.

Ранее Орджоникидзе предложил провести пророссийскую реформу ООН, передает Telegram-канал "Радиоточка НСН".

