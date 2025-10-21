Официально европейские страны не будут возражать, если самолет президента России Владимира Путина зайдет в их воздушное пространство по пути в Венгрию, однако они могут устроить провокацию, которую спишут на украинцев или случайности, рассказал НСН российский дипломат, экс-заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе.



В западных СМИ появились слухи о том, что встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Путина в ближайшее время может не состояться. У сторон нет понимания по датам, а также надежды на значимый результат. Об этом сообщил телеканал CNN с ссылкой на свои источники. Орджоникидзе усомнился, что журналисты в курсе таких тонкостей.