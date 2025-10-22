Орбан: Продолжается подготовка саммита России и США
22 октября 202510:35
Подготовка переговоров России и США в Венгрии продолжается. Об этом сообщил в соцсетях премьер-министр республики Виктор Орбан.
«Подготовка саммита мира продолжается. Дата все еще не ясна», - указал политик.
По словам Орбана, встречу организуют, «когда придет время», пишет «Свободная пресса».
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что окончательное решение о его встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште пока не принято.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Орбан: Продолжается подготовка саммита России и США
- Риелтор объяснила, как не лишиться квартиры после сделки с «недееспособной бабушкой»
- Выходят из строя: Китайские автомобили можно «починить» через суд
- Венгерский политолог назвал, кому выгодно сорвать встречу Путина и Трампа
- В Батайске из-за атаки ВСУ повреждена 131 квартира
- В Вашингтоне машина въехала в ворота Секретной службы США у Белого дома
- Симоньян заявила о прохождении первого курса химиотерапии
- Загружены по уши: Учителя не поддержали повышение минимальных баллов ЕГЭ
- Нарушение Конституции: В Госдуме призвали убрать курьерские мопеды с тротуаров
- В Уганде 63 человека погибли в ДТП с четырьмя автомобилями
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru