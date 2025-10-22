Орбан: Продолжается подготовка саммита России и США

Подготовка переговоров России и США в Венгрии продолжается. Об этом сообщил в соцсетях премьер-министр республики Виктор Орбан.

Напряженный разговор: Встреча Путина и Трампа оказалась под угрозой

«Подготовка саммита мира продолжается. Дата все еще не ясна», - указал политик.

По словам Орбана, встречу организуют, «когда придет время», пишет «Свободная пресса».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что окончательное решение о его встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште пока не принято.

ФОТО: РИА Новости / Валерий Шарифулин
ТЕГИ:РоссияСШАВенгрия

