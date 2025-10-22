Европа будет стараться помешать переговорам России и США, но все будет зависеть от встречи министров иностранных дел РФ и Америки. Если они не соберутся в Венгрии, то тогда ничего может не состояться, рассказал венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир в беседе с НСН.



Вечером 21 октября стало известно, что подготовка к встрече президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина в Венгрии поставлена на паузу. Об этом со ссылкой на источник в Белом доме одним из первых заявил журналист NBC News Гарретт Хааке. Ранее такую же информацию сообщали издания Axios и CNN. Штир отметил, что ясность появится только ближе к ноябрю.