«Накипело»: Профессор МГИМО допустил размещение российских ракет в Никарагуа
Свои вооружения Россия может разместить почти в любых странах, на которые США оказывают давление, заявил НСН Борис Мартынов.
США оказывают беспрецедентное давление на Кубу и Никарагуа, эти страны вполне могут помочь России с размещением ракет на их территории, заявил заведующий кафедрой международных отношений и внешней политики России МГИМО МИД РФ Борис Мартынов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков не исключил, что Россия может разместить военную инфраструктуру РФ на Кубе и в Венесуэле, если переговоры с Западом по гарантиям безопасности провалятся. В свою очередь председатель Военного комитета НАТО адмирал Роберт Бауэр отметил, что страны альянса могут быть обеспокоены размещением российских ракет.
«Это те страны, которые, собственно говоря, более или менее близки к нашим принципам и разделяют основные положения нашей внешней политики. И также те страны, которые постоянно испытывают на себе давление США. Куба же рекордсмен по санкциям, аж с 1962 года. Это чувствительно для страны, которая находится в двухстах милях от США. Вот такая вот политика, естественно, вызывала и вызывает до сих пор негодование кубинского народа. Это и Никарагуа, у которой тоже долгая история противоборства с США. Какое беспрецедентное давление США оказывали на эту маленькую страну. Конечно, уже просто накипело. Но накипело не только у России, вот в чем дело», - отметил Мартынов.
Профессор также выразил мнение, что Россия уже может иметь с Кубой определенные договоренности о размещении ракет на ее территории.
«Обычно заявления на уровне замминистра иностранных дел не делаются наобум, это не может быть импровизацией. Здесь слишком большая ответственность имеет место быть. Поэтому, если предположить, что эти слова были сказаны отнюдь не случайно, то, наверное, предварительно проводился как-то зондаж. А вот какие результаты – это пока что тайна за семью печатями. Пока что идет этап дипломатического торга, а о последствиях будем судить потом. Я думаю, что у нашей страны есть варианты. Наверное, наша подача и тональность абсолютно законных требований опирается на какие-то, возможно, заранее достигнутые соглашения, решения, планы и так далее», - резюмировал Мартынов.
Консультации по гарантиям безопасности прошли между Россией и США 9-10 января в Женеве, после них в Брюсселе 12 января состоялось заседание Совета Россия-НАТО. Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что если США и Североатлантический альянс не примут российские договоры о гарантиях безопасности и нерасширении НАТО на восток, между странами будут серьезные конфликты.
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