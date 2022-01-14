«Накипело»: Профессор МГИМО допустил размещение российских ракет в Никарагуа

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков не исключил, что Россия может разместить военную инфраструктуру РФ на Кубе и в Венесуэле, если переговоры с Западом по гарантиям безопасности провалятся. В свою очередь председатель Военного комитета НАТО адмирал Роберт Бауэр отметил, что страны альянса могут быть обеспокоены размещением российских ракет.

«Это те страны, которые, собственно говоря, более или менее близки к нашим принципам и разделяют основные положения нашей внешней политики. И также те страны, которые постоянно испытывают на себе давление США. Куба же рекордсмен по санкциям, аж с 1962 года. Это чувствительно для страны, которая находится в двухстах милях от США. Вот такая вот политика, естественно, вызывала и вызывает до сих пор негодование кубинского народа. Это и Никарагуа, у которой тоже долгая история противоборства с США. Какое беспрецедентное давление США оказывали на эту маленькую страну. Конечно, уже просто накипело. Но накипело не только у России, вот в чем дело», - отметил Мартынов.

Профессор также выразил мнение, что Россия уже может иметь с Кубой определенные договоренности о размещении ракет на ее территории.