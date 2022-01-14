Лавров назвал появление баз США в Азовском море второй «красной линией»

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что появление НАТО на российских границах является для Москвы настоящей «красной линией», сообщает РИА Новости.

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Комментируя возможность вступления Украины в Североатлантический альянс он отметил, что Россия категорически против этого, а также категорически не приемлет создание военных объектов и баз на украинской территории, в том числе на Азовском море, в случае, если Украина остаётся вне НАТО. - сказал министр.

«Это нам тоже неприемлемо, потому что размещение на территории наших соседей, в данном случае Украины, ударных вооружений, которые будут представлять угрозу для РФ, это ещё одна «красная линия», - подчеркнул министр.

Ранее Лавров заявил, что вступление России в НАТО невозможно и для этого нет никаких предпосылок, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Военные БазыУкраинаНАТОРоссияСергей Лавров
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