«Наказание за грехи!»: Чем Россия ответит Германии за «лейпцигские обвинения»
Путин заявил, что Мерц торгует национальными интересами Германии, Медведев пригрозил ударом по военным заводам, а Захарова вспомнила 1 сентября 1939 года.
В Москве пока не собираются разрывать дипломатические отношения с Германией из-за попыток немецких политиков обвинить Россию в причастности к инциденту с беспилотниками в аэропорту Лейпцига, но считают это попыткой эскалации. Президент РФ Владимир Путин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев и другие российские политики ответили на звучащие в Германии заявления.
ОТ ПУТИНА ДО МЕДВЕДЕВА: «А ГДЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА?»
В начале августа в аэропорту Лейпцига произошел инцидент, связанные с беспилотниками. Немецкие СМИ писали, что в зоне безопасности грузовых авиаперевозок обнаружили БПЛА со взрывчаткой. Кроме того, сообщалось, что самолет DHL столкнулся с другим объектом, что в Германии сочли попыткой диверсии против украинских грузовых самолетов.
«Правительство Германии приходит к заключению, что Россия несет ответственность за гибридную атаку в Лейпциге», — заявил глава МВД ФРГ Александр Добриндт, не приведя конкретных доказательств.
1 сентября глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль заявил, что Германия закроет генконсульство России в Бонне и расторгнет договор, касающийся деятельности Русского дома в Берлине. Кроме того, по его словам, Германия намерена ужесточить контроль для въезжающих в эту страну россиян.
Президент России Владимир Путин объяснил происходящее экономическими провалами канцлера ФРГ Фридриха Мерца.
«Я думаю, что это связано прежде всего с внутриполитической ситуацией. Положение канцлера сложное внутриполитически, он не пользуется доверием своих граждан, и понятно почему – потому что он не защищает национальные интересы, а торгует ими, очевидные просчеты в экономике – предприятия закрываются, люди теряют рабочие места, уровень жизни падает. Непонятно, зачем все это делается. Объяснить можно только одним: что нужно противостоять «агрессивной России». А где доказательства? Ну вот, подбросили доказательства», - сказал Путин журналистам в Бишкеке вечером 1 сентября.
Он называл действия властей Германии «грубой ошибкой» и усомнился в политическом будущем правящей верхушки в этой стране. Путин также вспомнил, что совсем недавно немецким властям пришла в голову «чушь» о возможной причастности России к подрыву «Северных потоков».
Со своей стороны, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал происходящее эскалацией.
«Трудно это прокомментировать, потому что если звучат такие серьезные обвинения, они должны чем-то подкрепляться. Если я не ошибаюсь, то никакой аргументации представлено не было. То, что Германия идет по дальнейшему пути эскалации, это очевидно», - сказал он журналистам.
Ранним утром 2 сентября на резонансную тему высказался и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Берлин предъявил России обвинения в недоказанной атаке на аэропорт Лейпцига. С учётом неонацистского, яро русофобского курса нынешнего руководства Германии придуманная диверсия – самая слабая форма наказания за их грехи. Они заслуживают прямого удара по всем немецким производствам военной техники для бандеровской клики. А вполне вероятно, и по некоторым иным местам в Берлине», - написал Медведев в соцсетях.
ПОКА БЕЗ РАЗРЫВА: «ЗА НАМИ НЕ ЗАРЖАВЕЕТ»
«Немецкая тема» обсуждалась и на полях проходящего в эти дни во Владивостоке Восточном экономическом форуме. Так, замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил о деградации отношений Москвы и Берлина.
«Пока нет пределов этой деградации, судя по тому, как идут дела, какие шаги предпринимают», - сказал Грушко, отвечая на соответствующий вопрос.
Вместе с тем он заверил, что сейчас не идет речь о разрыве дипломатических отношений с Германией.
Со своей стороны, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала, что «за нами не заржавеет», сообщает с ВЭФ специальный корреспондент НСН.
«Вся история, которая была придумана вокруг беспилотника, ни о чем: нет ни фактов, ни подтверждающих материалов, вообще ноль, ничего нет (…) Откуда, что, зачем, почему – ничего не важно, главное, найден повод. И я думаю, что еще одним доказательством этого было то, что вся история была заранее спланирована (…) Вы же знаете, за нами не заржавеет. На все аналогичные деструктивные антироссийские, русофобские шаги давались ответы очень оперативно. Они на что напросились, то и получат», - подчеркнула Захарова.
Кроме того, ее возмутил тот факт, что резонансные заявления в Германии сделали именно 1 сентября.
«Мне просто интересно, делая антироссийские заявления именно 1 сентября, в Берлине «как бы не подумали», проявив в очередной раз глупость и необразованность, или буквально заявили о возвращении к истокам, ритуально продемонстрировав намерения? 1 сентября 1939 года Германия развязала Вторую мировую войну», - напомнила Захарова в соцсетях.
По мнению экспертов, в ответ на действия Германии Россия может закрыть генконсульство ФРГ в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Гете-Института в РФ, отмечают «Известия».
Немецкий политолог Александр Рар ранее говорил НСН, что в Германии ждут отставку канцлера Фридриха Мерца, который готов объявить войну «простым русским».
Рар также признался, что не верит в наказание журналиста Frankfurter Allgemeine Zeitung Михаэля Мартенса, спросившего на пресс-конференции, чем европейцы могут помочь украинцам «убить как можно больше русских». Вместе с тем МВД России уже объявило Мартенса в розыск.
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