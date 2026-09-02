ОТ ПУТИНА ДО МЕДВЕДЕВА: «А ГДЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА?»

В начале августа в аэропорту Лейпцига произошел инцидент, связанные с беспилотниками. Немецкие СМИ писали, что в зоне безопасности грузовых авиаперевозок обнаружили БПЛА со взрывчаткой. Кроме того, сообщалось, что самолет DHL столкнулся с другим объектом, что в Германии сочли попыткой диверсии против украинских грузовых самолетов.

«Правительство Германии приходит к заключению, что Россия несет ответственность за гибридную атаку в Лейпциге», — заявил глава МВД ФРГ Александр Добриндт, не приведя конкретных доказательств.

1 сентября глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль заявил, что Германия закроет генконсульство России в Бонне и расторгнет договор, касающийся деятельности Русского дома в Берлине. Кроме того, по его словам, Германия намерена ужесточить контроль для въезжающих в эту страну россиян.

Президент России Владимир Путин объяснил происходящее экономическими провалами канцлера ФРГ Фридриха Мерца.

«Я думаю, что это связано прежде всего с внутриполитической ситуацией. Положение канцлера сложное внутриполитически, он не пользуется доверием своих граждан, и понятно почему – потому что он не защищает национальные интересы, а торгует ими, очевидные просчеты в экономике – предприятия закрываются, люди теряют рабочие места, уровень жизни падает. Непонятно, зачем все это делается. Объяснить можно только одним: что нужно противостоять «агрессивной России». А где доказательства? Ну вот, подбросили доказательства», - сказал Путин журналистам в Бишкеке вечером 1 сентября.

Он называл действия властей Германии «грубой ошибкой» и усомнился в политическом будущем правящей верхушки в этой стране. Путин также вспомнил, что совсем недавно немецким властям пришла в голову «чушь» о возможной причастности России к подрыву «Северных потоков».

Со своей стороны, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал происходящее эскалацией.

«Трудно это прокомментировать, потому что если звучат такие серьезные обвинения, они должны чем-то подкрепляться. Если я не ошибаюсь, то никакой аргументации представлено не было. То, что Германия идет по дальнейшему пути эскалации, это очевидно», - сказал он журналистам.

Ранним утром 2 сентября на резонансную тему высказался и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Берлин предъявил России обвинения в недоказанной атаке на аэропорт Лейпцига. С учётом неонацистского, яро русофобского курса нынешнего руководства Германии придуманная диверсия – самая слабая форма наказания за их грехи. Они заслуживают прямого удара по всем немецким производствам военной техники для бандеровской клики. А вполне вероятно, и по некоторым иным местам в Берлине», - написал Медведев в соцсетях.