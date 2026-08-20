8 августа 2026 года на совместной пресс-конференции президента Сербии Александра Вучича и главы Украины Владимира Зеленского, журналист задал вопрос, чем европейцы могут помочь украинцам в «убить как можно больше русских».

Такое высказывание вызвало возмущение в Германии — более 6000 немцев подписали петицию с просьбой отстранить Мертенса от работы. Российское посольство в ФРГ, в свою очередь, направило в прокуратуру Берлина обращение с просьбой дать правовую оценку о наличии состава преступления.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на биографию корреспондента: его дед Ханс-Херманн Мартенс был высокопоставленным офицером штаба верховного командования вермахта при Альфреде Йодле, казненном по приговору Нюрнбергского трибунала. Дипломат подчеркнула, что потомок нациста «научился использовать коричневые бациллы в собственных интересах», и назвала его «коричневым пропагандистом», распространяющим ксенофобию и язык ненависти к россиянам.

Ранее немецкий политолог Александр Рар усомнился в эфире НСН, что Мартенса накажут в Германии.

