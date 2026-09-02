Берлин возложил на Москву вину в инциденте с дронами в аэропорту Лейпцига

По их словам, Берлин ужесточит контроль за въездом россиян, а также будет добиваться ужесточения санкций против России и усиления давления на так называемый теневой флот. Кроме того, в ответ на инцидент будут закрыты российское консульство в Бонне и Российский дом науки и культуры в Берлине.

Обвинения Германии в адрес России в связи с инцидентом вокруг беспилотника в аэропорту Лейпцига свидетельствуют о продолжении эскалации со стороны Берлина, заявил ИС «Вести» официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Россия подготовит достойный ответ на решение немецких властей закрыть Русский дом в Берлине и генеральное консульство РФ в Бонне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

