Канцлер Германии демонизирует оппозицию и обвиняет в терактах Россию, чтобы не допустить прихода к власти «Альтернативы для Германии» (АдГ), рассказал НСН глава ее фракции в парламенте Баварии Ульрих Зингер.



Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия вместе с ЕС и НАТО готовит скоординированный ответ на инцидент с беспилотниками в аэропорту Лейпцига. Результаты расследования еще не известны, однако издание Bild заявило, что во всех ситуациях виновата Россия. Некоторые эксперты убеждены, что причины подобной активности Мерца — внутренние, а не внешние. Уже 6 сентября в Саксонии-Анхальт пройдут местные выборы, на которых правой «Альтернативе для Германии» прочат сокрушительную победу, а распространение нарратива о российской угрозе может быть попыткой ослабить партию, которую правительство называет пророссийской. С таким материалом вышла Berliner Zeitung. Зингер объяснил, кому выгодны такие публикации.