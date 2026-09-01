В Германии назвали главный страх Мерца
Глава правительства боится, что его партия потеряет власть в стране после региональных выборов, заявил НСН Ульрих Зингер.
Канцлер Германии демонизирует оппозицию и обвиняет в терактах Россию, чтобы не допустить прихода к власти «Альтернативы для Германии» (АдГ), рассказал НСН глава ее фракции в парламенте Баварии Ульрих Зингер.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия вместе с ЕС и НАТО готовит скоординированный ответ на инцидент с беспилотниками в аэропорту Лейпцига. Результаты расследования еще не известны, однако издание Bild заявило, что во всех ситуациях виновата Россия. Некоторые эксперты убеждены, что причины подобной активности Мерца — внутренние, а не внешние. Уже 6 сентября в Саксонии-Анхальт пройдут местные выборы, на которых правой «Альтернативе для Германии» прочат сокрушительную победу, а распространение нарратива о российской угрозе может быть попыткой ослабить партию, которую правительство называет пророссийской. С таким материалом вышла Berliner Zeitung. Зингер объяснил, кому выгодны такие публикации.
«АдГ исходит из интересов Германии: мы выступаем за дипломатию вместо эскалации и за отмену санкций, которые на практике серьезно вредят немецкой экономике и гражданам. Правительству выгодно представить такую позицию как “пророссийскую”, особенно перед выборами. При этом мы снова видим знакомую схему: по инциденту с беспилотниками уже обсуждаются меры против России, хотя расследование не завершено. После подрыва “Северных потоков” быстро появились обвинения в адрес Москвы. Сегодня же Федеральная прокуратура расследует действия украинских подозреваемых. Получается странная последовательность: сначала обвиняют Россию, потом расследуют. В правовом государстве должно быть наоборот: сначала доказательства, потом выводы», — отметил он.
Впрочем, депутат призвал не обращать внимание на заявления канцлера.
«По последнему опросу, работой Фридриха Мерца довольны лишь 14% немцев. Положительно работу правительства оценивают только 13%. При таких рейтингах у канцлера очевидно есть политический интерес сместить внимание с внутренних проблем на внешнюю угрозу. Тем более что до выборов в Саксонии-Анхальт остаются считанные дни: АдГ получает 42%, а ХДС — партия самого Мерца — лишь 22%. Когда именно в такой момент тема “российской угрозы” выходит на первый план, а АдГ одновременно атакуют за ее позицию по России, вопрос о внутриполитическом использовании этой темы возникает сам собой», — указал он.
Зингер объяснил, почему Мерц так боится победы АдГ в регионах.
«Политический эффект может быть огромным. Если АдГ впервые сформирует земельное правительство и люди увидят, что никакого хаоса не произошло, а некоторые вещи, возможно, даже стали работать лучше, это может вызвать эффект домино. Годами утверждалось, что АдГ не способна управлять. Успешное правительство разрушит этот аргумент. Тогда и в других землях возникнет простой вопрос: если это работает в Саксонии-Анхальт, почему не у нас? В перспективе это усилит давление и на федеральный курс — в том числе по России, санкциям и Украине», — подчеркнул он.
Ранее Зингер объяснил НСН, почему Германию ждет сложная зима.
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