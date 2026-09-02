В Германии произошел взрыв на железнодорожном вокзале Аугсбурга

Взрыв прогремел на главном железнодорожном вокзале в немецком Аугсбурге, есть пострадавшие. Об этом пишет газета Augsburger Allgemeine.

ЧП произошло около 5 часов утра (06.00 мск). Из-за взрывной волны были выбиты стекла в близлежащих зданиях.

«В результате взрыва несколько человек получили легкие травмы в виде акустической травмы», - отмечает издание.

Здание вокзала и первый перрон полностью перекрыли, движение вблизи объекта частично остановили. Причина инцидента пока не установлена.

Ранее взрыв произошел на металлургическом заводе в провинции Самсун в Турции, пострадали двое рабочих, пишет 360.ru.

