В Германии произошел взрыв на железнодорожном вокзале Аугсбурга
Взрыв прогремел на главном железнодорожном вокзале в немецком Аугсбурге, есть пострадавшие. Об этом пишет газета Augsburger Allgemeine.
ЧП произошло около 5 часов утра (06.00 мск). Из-за взрывной волны были выбиты стекла в близлежащих зданиях.
«В результате взрыва несколько человек получили легкие травмы в виде акустической травмы», - отмечает издание.
Здание вокзала и первый перрон полностью перекрыли, движение вблизи объекта частично остановили. Причина инцидента пока не установлена.
Ранее взрыв произошел на металлургическом заводе в провинции Самсун в Турции, пострадали двое рабочих, пишет 360.ru.
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