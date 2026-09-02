«Во‑первых, хорошо бы посмотреть, что там с гормонами щитовидки. Когда идут панические атаки, то надо посмотреть, что вообще с общим состоянием здоровья. Очень часто это связано с нехваткой каких‑то витаминов. Когда идёт переход от лета к осени, у нас начинается гормональная перестройка. В связи с этим мы можем чувствовать немножечко уныние, апатию, депрессию. Потому что лето закончилось, столько было на него планов, а "мы ничего не успели". Глобальная перестройка организму не нравится. Действительно, надо себе помогать, поддерживать: включать буквально побольше света, чтобы увидеть, что всё в порядке, всё не так мрачно. Дальше нужно прямо назвать свои чувства: „У меня депрессия, грусть, страх“, — признать их и дать себе их прожить», — рассказала она.

Также специалист раскрыла, в какой момент все-таки надо бежать к врачу.

«Именно в тот момент, когда человек чувствует, что свет не помогает, любимая музыка, фильм и другие вещи — тоже. То есть не радует то, что радовало раньше», — лаконично добавила она.

Ранее Каталина в беседе с НСН предупреждала, что, советуясь с нейросетью по каждому поводу для принятия решения, человек может впасть в настоящую зависимость, и тогда уже необходима помощь специалиста.

