В Совбезе России проверят «негативный фон» вокруг «Колобка»
Уровень российских фильмов значительно вырос по сравнению с 1990-ми годами, заявил НСН замсекретаря Совбеза Алексей Шевцов.
Критика фильма «Последний богатырь. Колобок» не обоснована, картину начали хейтить, даже не посмотрев, поэтому созданный вокруг нее «негативный фон» будет проверен, заявил заместитель Секретаря Совета Безопасности РФ Алексей Шевцов на сессии ВЭФ, передает спецкор НСН.
Еще до премьеры нового фильма «Последний богатырь. Колобок» разгорелся скандал, инициированный поклонниками «Человека-паука», возмущенными, что в России ради «богатырской франшизы» подвинули пиратскую премьеру нового фильма о супергерое. Мировая премьера фильма с Зендеей и Томом Холландом состоялась 27 июля, а в РФ ее перенесли на 20 августа ради «Колобка», стартовавшего в российском прокате 6 августа.
«Что касается «Колобка», я попросил коллег провести оценку негативного фона, который был специально создан. Многие люди писали гневные комментарии, даже не посмотрев фильм», - заявил Шевцов.
Уровень современного российского кинематографа, полагает замсекретаря Совбеза, сильно вырос за последние десятилетия.
«Считаю, что критика не совсем обоснована. Я не большой специалист в киноискусстве, но как потребитель вижу, на сколько вырос уровень по сравнению с 1990-ми годами. Сейчас у нас производятся и документальные, и художественные фильмы, и мультипликационные, которые составляют экспортный продукт. Они влияют и на мировоззрение молодого поколения, если, например, «Машу и Медведя» - обычный добрый мультик - запретили на Украине. Раз запрещают – значит, у нас получается. Если вам плюют в спину, значит, вы бежите впереди. Проекты основаны на новых российских технологиях и на традициях киноискусства, которые были в Советском Союзе и сейчас возрождаются. Не соглашусь, что у нас некачественные кинопродукты», - считает Шевцов.
Зампред комитета по культуре Госдумы Елена Драпеко ранее резко высказалась в эфире НСН о проблеме незаконного кинопроката, предложив передать данные о теневых показах зарубежных новинок силовикам.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Главу «Дома с маяком» доставили на допрос в СК по делу о фейках о ВС РФ
- В Госдуме объяснили лидерство европейского бизнеса в России
- Российских лыжников допустили до турниров FIS в нейтральном статусе
- На Киевском шоссе в Москве лось застрял в отбойнике
- «Выходим из тени»: Российским атлетам предсказали триумф на международных стартах
- Решетников назвал охлаждение экономики в России естественным этапом цикла
- Собянин: С 1 августа в сторону Московского региона летели 8670 дронов
- Россиянам напомнили, как пережить осеннюю депрессию
- «Не соревноваться, а уничтожать!»: Генерал раскрыл, как защитить небо от угроз Зеленского
- В Совбезе России проверят «негативный фон» вокруг «Колобка»