Критика фильма «Последний богатырь. Колобок» не обоснована, картину начали хейтить, даже не посмотрев, поэтому созданный вокруг нее «негативный фон» будет проверен, заявил заместитель Секретаря Совета Безопасности РФ Алексей Шевцов на сессии ВЭФ, передает спецкор НСН.

Еще до премьеры нового фильма «Последний богатырь. Колобок» разгорелся скандал, инициированный поклонниками «Человека-паука», возмущенными, что в России ради «богатырской франшизы» подвинули пиратскую премьеру нового фильма о супергерое. Мировая премьера фильма с Зендеей и Томом Холландом состоялась 27 июля, а в РФ ее перенесли на 20 августа ради «Колобка», стартовавшего в российском прокате 6 августа.

«Что касается «Колобка», я попросил коллег провести оценку негативного фона, который был специально создан. Многие люди писали гневные комментарии, даже не посмотрев фильм», - заявил Шевцов.

Уровень современного российского кинематографа, полагает замсекретаря Совбеза, сильно вырос за последние десятилетия.