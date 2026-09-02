В Белгородской области два человека погибли, 16 пострадали в результате атак ВСУ
Два человека погибли, 16 были ранены за последние сутки в результате атак ВСУ на Белгородскую область. Об этом сообщил врио главы региона Александр Шуваев.
Противник ударил по области 140 раз, совершил девять обстрелов с использованием артиллерии и реактивных систем залпового огня, девять раз произвел сбросы взрывных устройств с беспилотников.
«При целенаправленных ударах террористического киевского режима в Белгородском и Грайворонском округах погибли два мирных жителя», - написал Шуваев в мессенджере «Макс».
При этом в Белгороде, Белгородском, Ракитянском и Шебекинском округах после атак ВСУ пострадали 16 человек. Состояние двоих из них тяжелое.
Ранее в городе Валуйки Белгородской области мужчина погиб при ударе дрона ВСУ по объекту транспортной инфраструктуры, пишет 360.ru.
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