Попова предупредила о вариантах штаммов гриппа, против которых у россиян нет иммунитета

Она напомнила, что летом в северном и южном полушариях наблюдались серьезные эпидосложнения по этому заболеванию.

«На американском, южноамериканском континенте наблюдался подъем гриппа A(H3N2), а в азиатской части мира, в южном полушарии наблюдался подъем гриппа с пандемический потенциалом 2009 года, гриппа A(H1N1). И это говорит о том, что к нам... скорее всего, придут, оба варианта гриппа, притом эти оба варианта, сменившихся штамм, и в котором, скорее всего, у наших с вами сограждан должного иммунитета нет», - указала Попова.

Ранее руководитель федеральной службы сообщала, что гриппом в стране болеют меньше, чем 20 лет назад. Такого результата удалось достичь благодаря вакцинации.

Между тем академик РАН Геннадий Онищенко назвал грипп самой опасной инфекцией в мире, пишет 360.ru.

