Собянин: С 1 августа в сторону Московского региона летели 8670 дронов
2 сентября 202610:46
Юлия Савченко
Более 8 тысяч украинских беспилотников пытались атаковать Москву за последний месяц. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«В период с 08:30 1 августа по 08:30 1 сентября в сторону Московского региона летели 8670 БПЛА», — написал градоначальник на платформе «Макс».
Как уточнил Собянин, 795 дронов уничтожили на подлете к столице, пишет Ura.ru.
Между тем Минобороны сообщило, что в ночь на 2 сентября над территорией России ликвидировали 130 украинских БПЛА.
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