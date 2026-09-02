Собянин: С 1 августа в сторону Московского региона летели 8670 дронов

Более 8 тысяч украинских беспилотников пытались атаковать Москву за последний месяц. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Собянин: 1455 украинских БПЛА летели в сторону Московского региона с 22 августа

«В период с 08:30 1 августа по 08:30 1 сентября в сторону Московского региона летели 8670 БПЛА», — написал градоначальник на платформе «Макс».

Как уточнил Собянин, 795 дронов уничтожили на подлете к столице, пишет Ura.ru.

Между тем Минобороны сообщило, что в ночь на 2 сентября над территорией России ликвидировали 130 украинских БПЛА.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:БеспилотникиМоскваСергей Собянин

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