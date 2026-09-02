Решетников назвал охлаждение экономики в России естественным этапом цикла
Текущее охлаждение российской экономики - естественный этап экономического цикла. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников в интервью ИС «Вести».
Глава Минэкономразвития указал, что экономика вообще циклична.
«Предыдущий этап был такой бурный рост, который привел в качестве побочного результата к росту инфляции. И понятно, что эта концентрация на снижении инфляции, она привела к тому, что кредит естественным образом поджался... процентные ставки выросли, и темпы роста снизились», - рассказал министр.
Решетников добавил, что это говорит о нормальном характере экономики страны.
Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что экономика России уже переохладилась, и следует снижать ключевую ставку Центробанка, пишет 360.ru.
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