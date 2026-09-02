Решетников назвал охлаждение экономики в России естественным этапом цикла

Текущее охлаждение российской экономики - естественный этап экономического цикла. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников в интервью ИС «Вести».

Глава Минэкономразвития указал, что экономика вообще циклична.

«Предыдущий этап был такой бурный рост, который привел в качестве побочного результата к росту инфляции. И понятно, что эта концентрация на снижении инфляции, она привела к тому, что кредит естественным образом поджался... процентные ставки выросли, и темпы роста снизились», - рассказал министр.

Решетников добавил, что это говорит о нормальном характере экономики страны.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что экономика России уже переохладилась, и следует снижать ключевую ставку Центробанка, пишет 360.ru.

