В Госдуме допустили изменение стратегии СВО при угрозе гражданской авиации
Россия может изменить стратегию проведения специальной военной операции, если Украина предпримет террористические действия против летающих над РФ авиакомпаний. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с «Газетой.Ru».
Ранее украинский президент Владимир Зеленский обратился с угрозами к летающим над Россией авиаперевозчикам, призвав их отказаться от полетов из-за беспилотников. Политик заявил, что российское небо становится «опасным».
«Если будут проводиться террористические акты (а это уже заявка на государственный терроризм), тогда будет несколько иная постановка вопроса. Я думаю, будет изменение стратегии... специальной военной операции», — прокомментировал ситуацию Колесник.
Как напомнил депутат, РФ наносит точечные удары по украинским объектам, чтобы «не зацепить» мирное население. При этом в случае террористической эскалации Москва может «выжигать» любые наступательные средства, которые способны навредить гражданской авиации. Колесник призвал международные авиакомпании обратить внимание на слова Зеленского. Депутат подчеркнул, что РФ обеспечивает международную безопасность на фоне террористических действий Украины.
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