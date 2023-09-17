Надежда на Северную Корею. Военное и мирное сотрудничество КНДР и РФ пугает Запад

«Сейчас и в мире в целом, и в Северо-Восточной Азии наблюдается формирование новой биполярности, новой холодной войны. В рамках этого формируются два блока государств, которые противостоят друг другу – западные страны во главе с США, Япония и Корея противостоят России, Китаю и КНДР. Это событие нужно рассматривать в этом глобальном и региональном контексте. Конечно, эта встреча свидетельствует о новом уровне консолидации антизападных стран в регионе, формируется новый антизападный блок», - отметил собеседник НСН.

Когда российская делегация во главе с Шойгу ездила в КНДР, ряд экспертов сошлись в том, что Северная Корея могла бы помочь России с вооружением. Эксперт бюро политического анализа, полковник запаса Павел Калмыков в интервью НСН отмечал, что КНДР может помочь России боеприпасами и снаряжением. Однако, по его словам, дронами Пхеньян вряд ли поможет Москве, так как у КНДР мало развита беспилотная авиация.

«У Северной Кореи с оружием все в порядке, вся страна работает на оборонно-промышленный комплекс. При этом дронами они вряд ли смогут помочь России, потому что у них не настолько развита беспилотная авиация. А вот боеприпасами для обычной артиллерии они вполне могут помочь. Отечественная оборонка работает в три смены, но это [продукция] расходный материал, нужно иметь запасы на складах на случай разных угроз. Может быть, речь идет и о каком-то дополнительном снаряжении», - сказал Калмыков.