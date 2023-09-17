Надежда на Северную Корею. Военное и мирное сотрудничество КНДР и РФ пугает Запад
Российские эксперты спорят, каким будет сотрудничество России и КНДР - военным или научным.
Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе визита в Приморье сделал подарок Тихоокеанскому флоту, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
«На память о посещении ТОФ он передал подарок и оставил отзыв в книге почётных посетителей», — цитирует сообщение RT.
Ким Чен Ын прибыл на бронепоезде в Россию утром, 12 сентября. Делегацию Северной Кореи встретили на станции «Хасан», которая расположена недалеко от границы РФ с КНДР. Визит в Россию является первой зарубежной поездкой Ким Чен Ына с 2019 года. Путин и Ким Чен Ын провели переговоры в расширенном составе, с участием делегаций, а затем пообщались и тет-а-тет. Ким Чен Ын поддержал «священную борьбу России за безопасность», побывал на космодроме Восточный, на торжественном обеде, а также рассказал Путину о ситуации на Корейском полуострове.
Встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына стала сигналом коллективному Западу о том, что Россия, Китай и Северная Корея усиливают сотрудничество во всех сферах в борьбе с США, заявил заведующий кафедрой востоковедения МГИМО Дмитрий Стрельцов в беседе с НСН.
«Сейчас и в мире в целом, и в Северо-Восточной Азии наблюдается формирование новой биполярности, новой холодной войны. В рамках этого формируются два блока государств, которые противостоят друг другу – западные страны во главе с США, Япония и Корея противостоят России, Китаю и КНДР. Это событие нужно рассматривать в этом глобальном и региональном контексте. Конечно, эта встреча свидетельствует о новом уровне консолидации антизападных стран в регионе, формируется новый антизападный блок», - отметил собеседник НСН.
Когда российская делегация во главе с Шойгу ездила в КНДР, ряд экспертов сошлись в том, что Северная Корея могла бы помочь России с вооружением. Эксперт бюро политического анализа, полковник запаса Павел Калмыков в интервью НСН отмечал, что КНДР может помочь России боеприпасами и снаряжением. Однако, по его словам, дронами Пхеньян вряд ли поможет Москве, так как у КНДР мало развита беспилотная авиация.
«У Северной Кореи с оружием все в порядке, вся страна работает на оборонно-промышленный комплекс. При этом дронами они вряд ли смогут помочь России, потому что у них не настолько развита беспилотная авиация. А вот боеприпасами для обычной артиллерии они вполне могут помочь. Отечественная оборонка работает в три смены, но это [продукция] расходный материал, нужно иметь запасы на складах на случай разных угроз. Может быть, речь идет и о каком-то дополнительном снаряжении», - сказал Калмыков.
Военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале предположил, какое оружие из Северной Кореи могло бы помочь российской армии в СВО.
«Большая надежда на корейцев. У них отличная ствольная арта с дальностью 40-км. Плюс отличные РСЗО, практически ракеты «земля-земля». Если нам их передадут, хохлам поднакидаем. С «Хаймарсом» они уже так не побалуются, как сейчас. Учитывая, что ATACMS - ракета и под «Хаймарс» тоже, нам бы сейчас эта реактивная артиллерия КНДР подошла. РСЗО KN-9 и KN-25 идеально подходят... Нужны, как воздух штук 10 по фронтам, как минимум. KN-25 с дальностью до 400 (!) км - также шт. 10. Еще ствольная - шт. 60, как минимум. P.S. Все цифры условны. Скажем так, это пожелания. А там - как Бог даст», – написал в своем канале Юрий Котенок.
Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Ким Ен Ун заявил «Радиоточке НСН», что лидеры России и КНДР в ближайшее время намерены обсуждать вовсе не поставку снарядов.
«Путин не зря сказал, что нужно развивать сотрудничество с Северной Кореей – экономическое, военно-техническое. Много разговоров об этом, но дело не в том, чтобы привезти оттуда снаряды – не это главное. Северокорейцы готовы направить нам работников, у нас не хватает рабочих рук. Мы предлагаем меры, чтобы готовить кадры для Северной Кореи. Там есть хорошие месторождения известняков, из которых делают цемент, например, у нас на Дальнем Востоке. По оценкам исследователей, на территории Северной Кореи имеются редкоземельные металлы стоимостью в два триллиона долларов. У нас этого не хватает. Почему бы не развивать это производство сейчас в таких условиях», — отметил он.
По данным New York Post, Россия больше заинтересована в помощи КНДР, которая якобы хранит десятки миллионов устаревших снарядов и ракет, которые могли бы пригодиться в рамках проводимой спецоперации.
По итогам встречи президентов Владимира Путина и Ким Чем Ына Россия и Северная Корея не подписывали никаких соглашений, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он уточнил, что у сторон изначально не было планов подписывать какие-то документы. Его слова приводит РИА Новости.
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