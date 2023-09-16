Ким Чен Ын и Шойгу прибыли на фрегат ТОФ «Маршал Шапошников»
Лидер КНДР Ким Чен Ын и глава Минобороны России Сергей Шойгу прибыли на фрегат Тихоокеанского флота РФ «Маршал Шапошников» во Владивостоке, передает ТАСС.
Судно пришвартовано в бухте Улисс. Гостей встретил командир корабля капитан второго ранга Сергей Меркулов. О характеристиках корабля и вооружения — четырехтрубных торпедных аппаратах и реактивных бомбометах РБУ-6000 — Ким Чен Ыну и Шойгу рассказал главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов.
Ранее лидер Северной Кореи и министр обороны посетили аэродром Кневичи во Владивостоке и осмотрели отечественные самолеты.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru