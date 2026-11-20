Военэксперт Матвийчук раскрыл последствия удара возмездия по Киеву для ВСУ
Удары возмездия по Киеву направлены на прерывание поставок оружия, техники и боеприпасов для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» заявил полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.
Он указал, что, например, Южный мост в Киеве напрямую соединен с потоками, идущими из Польши. Удар по нему ограничивает движение техники, которая идет из НАТО.
Матвийчук отметид, что повреждение мостов в украинской столице также являются «элементом социальной напряженности», так как два берега города не могут соединиться и он стоит в коллапсе.
«Это и есть больной ответ на то злорадство, которое они испытывали по поводу якобы разрушенного Крымского моста», - заключил военэксперт.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что понимает возмущение российского лидера Владимира Путина из-за ударов Киева по Крымскому мосту, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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