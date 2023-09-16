Ким Чен Ын отметил стремительное развитие российской авиатехники

Лидер КНДР Ким Чен Ын отметил стремительное развитие российской авиатехники, несмотря на потенциальные внешние угрозы. Об этом сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Ким Чен Ын осмотрел авиазаводы в Комсомольске-на-Амуре

Ранее стало известно, что Ким Чен Ын посетил авиационный завод имени Юрия Гагарина в Комсомольске-на-Амуре, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

«Уважаемый товарищ Ким Чен Ын выразил искреннее уважение в связи с тем, что авиационная техника России развивается быстрыми темпами, преодолевая потенциальные внешние угрозы», — указывает ЦТАК.

Лидер КНДР был «глубоко впечатлен» независимым потенциалом и современностью авиастроительной отрасли РФ. Политик пожелал авиазаводу «хороших результатов в дальнейшем развитии».

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ФОТО: Telegram-канал губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева / t.me/Degtyarev_Info
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