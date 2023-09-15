Ким Чен Ына внесли в базу украинского сайта «Миротворец»
15 сентября 202310:04
Лидер КНДР Ким Чен Ын внесен в базу сайта «Миротворец», где публикуются личные данные «врагов» Украины.
Причиной пополнения списка указано «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины», а также пособничество России.
В личной карточке политика указаны его личные данные, а также информация о том, что он находится под санкциями.
Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о подарке Ким Чен Ыну во время его визита в Россию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru