Ким Чен Ына внесли в базу украинского сайта «Миротворец»

Лидер КНДР Ким Чен Ын внесен в базу сайта «Миротворец», где публикуются личные данные «врагов» Украины.

После смерти Берлускони на сайте «Миротворец» появилась пометка о его ликвидации

Причиной пополнения списка указано «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины», а также пособничество России.

В личной карточке политика указаны его личные данные, а также информация о том, что он находится под санкциями.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о подарке Ким Чен Ыну во время его визита в Россию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:МиротворецСеверная Корея

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