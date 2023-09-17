Посол РФ в Пхеньяне: Ким Чен Ын доволен визитом в Россию

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, который находится с визитом в России, доволен своей поездкой, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление посола РФ в Северной Корее Александра Мацегора.

Ким Чен Ын прибыл в Приморье

«Хотя, еще раз повторяю, он пока еще не закончился, он еще продолжается», — указал дипломат.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын и глава Минобороны России Сергей Шойгу прибыли на фрегат Тихоокеанского флота РФ «Маршал Шапошников» во Владивостоке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram-канал губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева / t.me/Degtyarev_Info
ТЕГИ:КНДРКим Чен Ын

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