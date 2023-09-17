Посол РФ в Пхеньяне: Ким Чен Ын доволен визитом в Россию

«Хотя, еще раз повторяю, он пока еще не закончился, он еще продолжается», — указал дипломат.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын и глава Минобороны России Сергей Шойгу прибыли на фрегат Тихоокеанского флота РФ «Маршал Шапошников» во Владивостоке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

