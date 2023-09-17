Посол РФ в Пхеньяне: Ким Чен Ын доволен визитом в Россию
17 сентября 202306:02
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, который находится с визитом в России, доволен своей поездкой, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление посола РФ в Северной Корее Александра Мацегора.
«Хотя, еще раз повторяю, он пока еще не закончился, он еще продолжается», — указал дипломат.
Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын и глава Минобороны России Сергей Шойгу прибыли на фрегат Тихоокеанского флота РФ «Маршал Шапошников» во Владивостоке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru