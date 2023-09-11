Генерал Болдырев посчитал недопустимым затягивать СВО еще на два-три года
Россия должна переходить от обороны к нападению, затягивать спецоперацию на два-три года недопустимо, сказал НСН Владимир Болдырев.
Несмотря на активную помощь Запада, украинская армия выдыхается, самое время нанести по ней ряд сокрушительных ударов и выполнить поставленные перед спецоперацией задачи. Об этом НСН заявил экс-главком Сухопутных войск России, генерал армии Владимир Болдырев.
Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой в интервью Youtube-каналу «Эмпатия Манучи» заявил, что спецоперация на Украине продлится два-три года. Такой прогноз он сделал, исходя из темпов накачки Украины западным вооружением, а также добавил, что Киев благодаря столь мощной поддержке оказывает серьезное сопротивление. Если бы Киев воевал своими силами, спецоперация давно бы завершилась, отметил Толстой. Болдырев призвал не называть конкретных сроков, при этом заявив, что украинская армия уже выдыхается.
«Гадать не стоит. Сколько продлится спецоперация, зависит от нашей готовности к нанесению сокрушительных ударов и выполнению поставленных задач. Сегодня ВСУ уже выдыхаются, хотя снабжение их западным оружием будет продолжаться, не исключено, что даже усиливаться. Мы успешно ведем оборону, но от обороны победа не достигается, а затягивать спецоперацию на два-три года — это не в интересах нашего государства. Я бы сказал, что это даже недопустимо. Мы успешно выполняем задачи, наша цель сейчас — измотать противника и не допустить его прорыва к Азову», — сказал Болдырев.
Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что у ВСУ нет шансов достичь успеха в контрнаступлении. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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