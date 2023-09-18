Депутат Чепа заявил о бесперспективности «формулы мира» Киева

Депутат отметил, что она бесперспективная и нет смысла ее обсуждать. По словам Чепы, предложения Киева направлены для затягивания переговоров.

Ранее, 18 сентября, постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Киев не смог привлечь нейтральные страны к поддержке собственной «формулы мира». Он также отметил, что нет никаких признаков того, что в эту дискуссию удалось вовлечь ООН, передает «Радиоточка НСН».

