Лавров: Москва уважает целостность Украины по декларации 1991 года

По его словам, она была разрушена теми, кто осуществил и поддержал переворот, лидеры которого объявили войну против собственных граждан, которых стали бомбить. Как отметил глава российской дипломатии, в документе главным для Москвы было условие об отказе Киева вступать в какие-либо военные альянсы.

Ранее Вучич заявил, что Сербия уважает территориальную целостность Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

