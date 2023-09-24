Лавров: Москва уважает целостность Украины по декларации 1991 года
Москва уважает территориальную целостность Украины, согласно Декларации о независимости 1991 года, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.
По его словам, она была разрушена теми, кто осуществил и поддержал переворот, лидеры которого объявили войну против собственных граждан, которых стали бомбить. Как отметил глава российской дипломатии, в документе главным для Москвы было условие об отказе Киева вступать в какие-либо военные альянсы.
Ранее Вучич заявил, что Сербия уважает территориальную целостность Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru